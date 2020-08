Goldman Sachs: Niemcy odbudują gospodarkę szybciej niż Hiszpania i Włochy

Co trzeci nowy bezrobotny to osoba do 30. roku życia

Aż co trzeci nowy bezrobotny to osoba do 30. roku życia. W pandemicznym kryzysie młodzi są zwalniani, bo zwykle pracują na umowy cywilnoprawne. Trudniej im też będzie znaleźć nową pracę - podaje we wtorek dziennik "Rzeczpospolita".