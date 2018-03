Goldman Sachs: Frank osłabnie o 7 proc.

Odległość perspektyw zaostrzenia polityki pieniężnej w Szwajcarii każe oczekiwać dalszego osłabienia franka, uważa bank Goldman Sachs.

Na czwartek szwajcarski bank centralny (SNB) zaplanował przegląd prowadzonej polityki pieniężnej. Instytucja utrzyma wyjątkowo łagodne nastawienie, uważają specjaliści Goldmana Sachsa, którzy podnieśli 12-miesięczny kurs docelowy dla euro z 1,20 CHF do 1,25 CHF. To oznaczałoby osłabienie o kolejne 6,5 proc., po tym jak w ciągu ostatnich 12 miesięcy frank stracił wobec wspólnej waluty 8,3 proc., do 1,17 CHF euro, a kurs względem złotego zniżkował o 10,8 proc., sięgając 3,59 zł. Szwajcarska waluta wróciła do osłabiania się po styczniowo-lutowym odbiciu, co jest na rękę krytykującemu zbytnią siłę franka bankowi centralnemu.

„Frank jeszcze nie zalicza się do walut, których kraje stoją u progu normalizacji polityki pieniężnej” – zauważają w nocie do klientów stratedzy Goldmana Sachsa.

Według nich wciąż nie widać końca ultrałagodnej polityki banku Szwajcarii, a właśnie normalizacja polityki prowadzi do wzmocnienia walut narodowych. Jednak według specjalistów Nordei inwestorów czeka w czwartek niespodzianka w postaci bardziej jastrzębiej retoryki SNB. Instytucja podtrzyma zapewnienie o gotowości do interwencji osłabiających franka, jednak nie będzie ono już tak zdecydowane, zapowiadają w nocie do klientów. W krótkim terminie frank powinien umocnić się do euro o prawie 2 proc., a za rok być tylko o 1 proc. słabszy w porównaniu z obecnymi notowaniami.

„Rynek oczekuje wyjątkowo gołębiego języka SNB, więc istnieje ryzyko rozczarowania, prowadzącego do krótkoterminowego umocnienia franka do euro” – czytamy w nocie.



MWIE, Bloomberg