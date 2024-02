Gogle Apple Vision Pro już w Rosji. Ich cena to średnia roczna pensja

Niedawno premierę w USA miały gogle Apple Vision Pro. Okazuje się, że mimo sankcji i tego, że firma nie działa na rosyjskim rynku, to gadżet bez większego problemu można kupić w Rosji, choć cena zwala z nóg - podaje “Rzeczpospolita”.

Na początku lutego w Stanach Zjednoczonych miały premierę gogle Apple Vision Pro. Ich cena na tym rynku to 3499 dolarów za wersję z 256 GB pamięci, a do Europy ten gadżet ma trafić zdecydowanie później.

Dziurawe sankcje?

Użytkowanie sprzętu Apple’a nie podoba się rosyjskim władzom - niektórzy pracownicy jakiś czas temu mieli otrzymać zakaz korzystania z tych urządzeń. Niezależnie od tego, gogle Apple Vision Pro można kupić w Rosji za pośrednictwem kilku platform.

W przypadku jednej z nich dostawa do Rosji odbywa się ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli miejsca, gdzie wiele rosyjskich firm ulokowało biznesy, aby uniknąć sankcji po wybuchu wojny na Ukrainie.

Jeśli obywatel Rosji chce zamówić gogle Apple Vision Pro już teraz, to na dostawę poczeka co najmniej do marca z powodu dużego popytu na te gadżety - jednak ten czas oczekiwania może się jeszcze wydłużyć. Sprzęt kupiony z tego źródła kosztuje ok. 5.5 tys. dol.

Może być jeszcze drożej

Gogle Apple Vision Pro w Rosji można kupić również w innych miejscach, między innymi na platformie Yandex Market. Cena tego sprzętu zwala jednak z nóg, ponieważ trzeba zapłacić nawet 9,9 tys. dolarów.

Aby mieć rozeznanie, o jakiej kwocie mówimy w kontekście przeciętnego mieszkańca Rosji, to średnie miesięczne wynagrodzenie w tym kraju wynosiło 804 dolary (dane Rosstat z listopada 2023 r.). To pokazuje, że z najdroższego kanału dystrybucji cena za najnowszy gadżet od Apple’a przekracza średnią roczną pensję.

