Krótsze godziny otwarcia banków. Już w piątek niektóre oddziały będą zamknięte

Planujesz odwiedzić bank 24 lub 31 grudnia? Może "odbić się" od drzwi, ponieważ część instytucji zapowiedziała skrócony czas pracy w okresie świąteczno-noworocznym. Niektóre oddziały będą zamknięte już w piątek (23 grudnia). Sprawdziliśmy godziny otwarcia placówek bankowych w Wigilię i Sylwestra.

/ Shutterstock

Przed świętami Bożego Narodzenia banki zapowiedziały zmiany godzin otwarcia palcówek stacjonarnych. Większość stawia na skrócony czas pracy w Wigilię. Należy do nich Bank Millennium. Klienci banku załatwią sprawy w oddziałach maksymalnie do godziny 13:00 w Wigilię (24 grudnia). Dłużej otwarte będą punkt stacjonarne i partnerskie Santander Banku Polska - do godziny 15:00.

"W Wigilię (24 grudnia) oraz w Sylwestra (31 grudnia) otwarte będą jedynie wybrane miejsca spotkań oraz wszystkie punkty sprzedaży ING Express zgodnie z godzinami otwarcia galerii handlowych" - podaje ING Bank Śląski w komunikacie prasowym.

Podobnie będzie w mBanku - w Wigilie (24 grudnia) czynne są tylko wybrane placówki stacjonarne i kioski. Natomiast przez cały dzień zamknięte będą Centra Bankowości Prywatnej dla klientów private banking.

W Wigilię zamknięte będą również wszystkie oddziały Credit Agricole i Nest Banku. Dodatkowo obie instytucje w komunikatach wskazały, że punkty stacjonarne będą zamknięte już w piątek (23 grudnia). Z kolei placówki Banku Ochrony Środowiska w piątek przed Wigilią mają skrócony czas pracy do godziny 14:00. Natomiast w oddziałach BNP Paribas klienci załatwią swoje sprawy do godziny 13:00.

Krótsze godziny otwarcia oddziałów w Sylwestra

W ostatni dzień roku placówki banków z reguły działają krócej niż zwykle. Do godziny 13:00 w piątek (31 grudnia) będą otwarte oddziały Banku Millennium. Dłużej otwarte będą mKioski mBanku - do godziny 15:00, a te znajdujące się w galeriach handlowych do godziny 17:00. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy centrum handlowe pracuje krócej, wskazuje mBank w komunikacie prasowym. W przypadku placówek detalicznych mBanku to otwarte będą tylko te, które zlokalizowane są w galeriach, w jej godzinach otwarcia.

Z kolei klienci ING Banku Śląskiego będą musieli wcześniej sprawdzić, które punkty stacjonarne są czynne w Sylwestra. Tylko wybrane placówki będą otwarte 31 grudnia.

Niektóre banku już w piątek poprzedzający Sylwestra skracają czas pracy. Są to np. placówki BNP Paribas będę czynne do godziny 13:00. Nieco dłużej otwarte będą oddziału Banku Ochrony Środowiska do godziny 14:00 w piątek (30 grudnia). Z kolei w Banku Pekao klienci będą mogli załatwić swoje sprawy do godziny 15:00 dzień przed Sylwestrem.