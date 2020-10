fot. Krzysztof Zatycki / FORUM

Biedronka wprowadza Platynowe Rabaty dla seniorów, by zachęcić ich do robienia zakupów w godzinach, w których do sklepów mogą wchodzić jedynie osoby powyżej 60. roku życia. Zniżki obowiązują od 10:00 do 12:00.

Rząd znów zdecydował się na wprowadzenie w sklepach, aptekach czy na pocztach godzin dla seniorów. Od 15 października w godzinach od 10:00 do 12:00 do tych miejsc będą mogły wejść jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

Sieć Biedronka, chcąc wspomóc działania rządu i zachęcić seniorów do robienia zakupów w wyznaczonych dla nich godzinach, przygotowała Platynowe Rabaty. Od 10:00 do 12:00 będzie można skorzystać z dodatkowych zniżek na produkty najczęściej wybierane przez tę grupę. Oferta będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku.

- Podobnie jak wiosną tego roku, tak i teraz ograniczamy ryzyko dla najbardziej narażonych grup wiekowych, pozwalając im również realnie oszczędzać. Dlatego uruchomiliśmy Platynowe Rabaty dla seniorów od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12, kiedy nasze sklepy są tylko do dyspozycji tych klientów - powiedział Maciej Łukowski, dyrektor handlowy i członek zarządu sieci Biedronka.

To nie pierwsze działania sieci związane z koronawirusową sytuacją w kraju. W zeszłym tygodniu Biedronka poinformowała, że ponownie wydłuża godziny pracy sklepów. Prawie 2 600 sklepów działa co najmniej do godz. 23.00, w tym ponad 40 sklepów całodobowo, a ok. 650 placówek – do godz. 23.30.

DU