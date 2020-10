Godzina policyjna, zamykane sklepy. Prasa: Włochy się zamykają

fot. Pasquale Senatore / Shutterstock

"Włochy się zamykają" - tak środowa włoska prasa podsumowuje nowe restrykcje w kilku regionach kraju, w których notuje się największy wzrost zakażeń koronawirusem. Godzina policyjna ma obowiązywać w nocy w Lombardii i Kampanii, a Piemont zamyka centra handlowe w weekendy.

Rzymski dziennik „La Repubblica” podkreśla, że zamykanie Italii odbywa się „stopniowo”. To reakcja na dobowy wzrost zakażeń, wynoszący w tych dniach około 10-11 tysięcy.

Gazeta odnotowuje, że Liguria i Piemont planują wprowadzić nauczanie hybrydowe: na zmianę w klasach szkolnych i zdalnie.

Włosi, dodaje gazeta, mają przed sobą dni oczekiwania na rozporządzenia w sprawie nowych obostrzeń, jakie wydadzą władze poszczególnych regionów. Rząd Giuseppe Contego, zaznacza „La Repubblica”, przygotowuje z kolei nowy dekret, który ma być gotowy do niedzieli.

Rząd rozważa, jak wynika z nieoficjalnych wiadomości, możliwość zamknięcia siłowni, klubów fitness i basenów, a także wprowadzenie godziny policyjnej w całym kraju od 23:00 do 6:00.

Według dziennika każdy analizowany scenariusz przewiduje to samo: od środy do piątku krzywa zakażeń wzrośnie raptownie.

„Zostańcie w domu” - te słowa z apelu ministra zdrowia Roberto Speranzy do Włochów otwiera wydanie rzymskiej gazety.

Dziennik „Il Fatto Quotidiano” twierdzi, że władze Lombardii nie wysłuchały apeli doradczego komitetu naukowego, który sugerował lockdown już od minionego piątku. Dziennik zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację w szpitalach w Mediolanie, skąd chorzy przewożeni są do innych miast.

Szefowie władz regionów „mają carte blanche” w podejmowaniu decyzji o godzinie policyjnej, by zahamować nocne życie towarzyskie - przypomina „Il Messaggero”. W przypadku Rzymu, dodaje, zdecydowano o tym, że place, które są miejscami spotkań młodzieży, będą otaczane barierkami i w ten sposób zamykane.

Wydawany w Neapolu dziennik „Il Mattino” podsumowując tamtejsze obostrzenia, w tym zapowiedź godziny policyjnej i zakazu poruszania się między prowincjami bez uzasadnionego powodu, ocenia, że to „prawie lockdown”.

Włoski minister zdrowia: Sytuacja epidemiczna jest bardzo poważna

W wypowiedzi dla stacji telewizyjnej La 7 szef resortu zdrowia stwierdził: "Sytuacja jest bardzo poważna. Trzeba powiedzieć szczerze, jak jest. Krzywa zakażeń rośnie".

"Potrzebny jest jeszcze większy wysiłek ze strony każdego. W najbliższych godzinach należy podnieść poziom czujności"- mówił minister w dniu, w którym zanotowano ponad 10800 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 69 osób.

Speranza wskazał, że wszelką aktywność można podzielić na tę niezbędną i na inną, którą "można przełożyć na później".

Zapewnił o determinacji rządu, by rozwiązać obecny kryzys pandemiczny. Podkreślił, że narodowy system ochrony zdrowia jest obecnie silniejszy, ponieważ przyjęto do pracy 33 tysiące osób.

"Produkujemy do 30 milionów maseczek dziennie, to nie jest marzec" - dodał odnosząc się po problemów ze środkami ochrony osobistej na początku kryzysu.

"Pracujemy dzień i noc, by uniknąć lockdownu" - zapewnił minister i zastrzegł jednocześnie, że nie można przewidzieć danych, dotyczących liczby zakażeń w najbliższych dniach.

"Remedium potrzebne jest od zaraz. Proszę o to, by unikać niepotrzebnego przemieszczania się, zbędnego wychodzenia z domu" - wezwał Speranza. Jego zdaniem jest jeszcze "margines, by obniżyć krzywą" zakażeń.

Za "bardzo słuszne" minister Speranza uznał to, że lokalne władze podejmują decyzje o dodatkowych restrykcjach na tych obszarach, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna.

Z Rzymu Sylwia Wysocka