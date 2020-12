fot. Mateusz Wlodarczyk / FORUM

Gminy będą mogły zwolnić firmy z podatku lub odroczyć jego zapłatę; jednostki samorządu terytorialnego dostaną rekompensatę z tytułu niepobierania opłaty targowej – mówi szef finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w nawiązaniu do podpisanej przez prezydenta tzw. tarczy 6.0.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 14 grudnia 2020 r., nowelę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o tzw. tarczę 6.0, zakłada ona wsparcie dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19.

Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie wskazało, że ustawa wprowadza korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2021 r.

"Gminy będą mogły nadal stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużać terminy płatności jego rat. Mogą też wprowadzić preferencje dla organizacji pozarządowych. W 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa" - czytamy.

Jak dodano, Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają rekompensatę za brak z niej wpływów.

"Nasze najnowsze korzystne zmiany to zniesienie opłaty targowej i przedłużenie dla gmin korzystnych rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości. Gminy będą mogły zwolnić firmy z podatku lub odroczyć jego zapłatę. Jednostki samorządu terytorialnego dostaną rekompensatę z tytułu niepobierania opłaty targowej" - powiedział, cytowany w komunikacie, Kościński.

Ministerstwo przypomniało, że ustawa przedłuża możliwość stosowania przez gminy rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków COVID-19. Na podstawie zmienionych przepisów rady gmin, w drodze uchwały, będą mogły wprowadzać, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z przepisami, rady gmin będą mogły wprowadzić również preferencje dotyczące organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

"Ponadto, od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Samorządom terytorialnym przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" - czytamy.

Ministerstwo Finansów przekazało, że przygotowało projekt zmian rozporządzenia Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów, polegających na przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia do końca 2021 r.

"Zmiana jest wynikiem przedłużenia przez KE obowiązywania wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (...), oraz rozporządzenia (UE) z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, odpowiednio: do końca 2021 r. i 2023 r. Umożliwiło to państwom członkowskim udzielanie pomocy w oparciu o ww. unijne akty prawne do końca przedłużonych terminów ich obowiązywania pod warunkiem przedłużenie krajowych programów pomocy" - przekazało ministerstwo.

Jak podał resort, rozporządzenie zostało przyjęte przez Radę Ministrów, jego wejście w życie przewidziane jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, z instrumentów przewidzianych w tarczy 6.0 skorzysta 270 tys. firm. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/