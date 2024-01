Prezesi w PKO BP tylko na chwilę. Następnym może być znany bankier z konkurencji

Dni prezesów spółek Skarbu Państwa powołanych przez poprzednią ekipę w większości są już policzone. Tak jest w przypadku PKO BP, gdzie szefowie banku w ostatnim czasie zmieniali się wyjątkowo często. Redakcja Bankier.pl prezentuje, kto na giełdzie nazwisk jest najbliżej fotela prezesa największego banku w Polsce.

fot. eastnews.pl /Katarzyna Waś-Smarczewska / / eastnews.pl/ Bankier.pl

Zbliżają się daty kolejnych walnych w spółkach Skarbu Państwa, których efektami mają być wymiany rad nadzorczych, zarządów, a tym samym ich prezesów. W przypadku PKO BP nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane jest na 2 lutego. W porządku obrad jest punkt dotyczący zmian w radzie nadzorczej, która jest w PKO władna wskazać osobę na stanowisko prezesa.

Według informacji „Pulsu Biznesu” pierwsze posiedzenie nowej rady nadzorczej ma odbyć się 10 lutego, wtedy należy spodziewać się nazwiska nowego prezesa, który obejmie formalnie stanowisko dopiero po zgodzie wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak dowiedziała się redakcja Bankier.pl, według nieoficjalnych informacji prezesem PKO BP może zostać Cezary Stypułkowski, obecny prezes mBanku.

Lista nazwisk ma być jednak dłuższa i sugerować, że droga do prezesury w PKO wiedzie właśnie przez mBank, którego głównym akcjonariuszem jest niemiecki Commerzbank. Poza obecnym prezesem mBanku w gronie kandydatów ma być także jego były prezes Sławomir Lachowski, ponadto pojawia się też Jacek Obłękowski, związany przez 5 lat z PKO jako wiceprezes, przed porządkami tzw. dobrej zmiany.

Doświadczeni bankierzy

Sięgnięcie po doświadczonych bankierów nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę obsadzenie przez premiera Mateusza Morawieckiego stanowiska szefa KNF i spekulacje, jakie się przy okazji pojawiały, na temat możliwości blokowania kandydatur na prezesów banków wysuwanych przez nowy rząd. Wyjaśniał to swego czasu w wywiadzie z Bartkiem Godusławskim dla „BI”, sam Jacek Jastrzębski, szef KNF.

Najpoważniejsza kandydatura ma dotyczyć właśnie Stypułkowskiego, który za sterami mBanku (przed zmianą nazwy był to BRE Bank) zasiada od października 2010 r. We wrześniu ubiegłego roku rada nadzorcza mBanku co prawda informowała, że zarząd w obecnym składzie będzie funkcjonował w następnej kadencji w latach 2024-2029, ale z samym prezesem miała zawrzeć umowę tylko na rok i szukać jego następcy.

Sławomir Lachowski, jako jeden z dwóch głównych akcjonariuszy i przewodniczący rady nadzorczej stara się rozwijać założony przez siebie Fair Place Finance, który świadczy usługi inwestycyjne i płatnicze pod nazwą handlową WealthSeed. Części inwestorów firma może się źle kojarzyć, bo krótko po wystartowaniu, wymówiła umowy o usługi inwestycyjne dla swoich ok. 10 tys. klientów indywidualnych.

Trzeci z listy potencjalnych kandydatów Jacek Obłękowski, poza zarządem w PKO był w swojej karierze także prezesem Dominet Banku, a po jego przejęciu przez belgijski Fortis wszedł do jego zarządu, by z kolei po akwizycji Fortisa przez francuską grupę BNP, pełnić funkcję wiceprezesa nowego BNP Paribas Fortis Banku.

Drzwi obrotowe w gabinecie prezesa

Jakkolwiek nikogo nie powinny dziwić kadrowe zmiany, tak faktem jest, że na stanowisku prezesa PKO BP w ostatnich latach zmiany następują wyjątkowo często. Karuzela kadrowa rozpoczęła się w 11 maja 2021 r., kiedy po blisko 12 latach z fotela sternika banku zrezygnował Zbigniew Jagiełło.

Jego następcą został dotychczasowy wiceprezes Jan Emeryk Rościszewski (od 2022 roku ambasador RP we Francji), a następnie zaledwie po kilku miesiącach Iwona Duda, która jednak w 2022 r. zamieniła prezesowanie w PKO BP na fotel w RPP. W jej miejsce wskazano Pawła Gruzę, który ostatecznie nie objął formalnie stanowiska (brak decyzji KNF) i został zastąpiony przez Dariusza Szweda. Tym samym w ciągu 978 dni od odejścia Jagiełły, PKO BP będzie miało już 5. prezesa., jeśli 10 lutego br. wskazany zostanie nowy.

Kolejne zmiany wkrótce

O ile rezygnacja Jagiełły w 2021 r. odbiła się na kursie giełdowym PKO, o tyle kolejne roszady nie wzbudzały już tylu emocji wśród inwestorów. Trudno przewidywać by było tak teraz, bo są spodziewane przez rynek, a nazwiska kandydatów zaczynają być coraz głośniej wypowiadane. Dotyczą całej listy spółek skarbu państwa, w tym największych instytucje finansowych jak PKO, PZU, Alior, czy Pekao.

W tym ostatnim przypadku, na giełdzie kandydatów na nowego prezesa pojawia się nazwisko Jakuba Papierskiego, który był do października 2021 r. przez blisko 12 lat wiceprezesem PKO BP, nadzorującym pion bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej. To może być jego powrót do Pekao, bowiem pracował tam najpierw jako dyrektor do spraw finansowych, a potem jako prezes CDM Pekao, największego domu maklerskiego w kraju w tamtym czasie.

Nie ma jeszcze ustalonego kalendarza, kiedy karuzela kadrowa w drugim co do wielkości pod względem aktywów banku mogłaby ruszyć, a to dlatego, że Skarb Państwa nie ma tam bezpośrednich udziałów. Spółkę kontroluje przez PFR i przede wszystkim PZU, który ma 20-procentową pozycję w akcjonariacie. Dopiero gdy zmiany nastąpią w ubezpieczeniowym gigancie przyjdzie czas na Pekao. Walne PZU zwołano na 15 lutego.

Michał Kubicki