Głośne odejścia pracowników zagrożeniem dla firm

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku firmy niepokoiły się tzw. cichymi odejściami, czyli unikaniem większego wysiłku w pracy. Jednak teraz obawiają się skutków aktywnego braku zaangażowania pracowników, co może mieć duży wpływ na reputację przedsiębiorstwa.

Według globalnego raportu amerykańskiej firmy Gallup „State of the Global Workplace 2023”, który objął także Polskę, w zeszłym roku odsetek pracowników pełnych zapału do swojej pracy zwiększył się na świecie do rekordowych 23 proc. – podaje „Rzeczpospolita”. To najwięcej od 2009 r. Teoretycznie wyniki te powinny cieszyć pracodawców, jednak osób wysoce zaangażowanych w swoją pracę nie ma aż tak wielu – w Europie jest ich jedynie 13 proc. ankietowanych. Natomiast najwięcej, bo 33 proc., jest ich w południowej Azji.

Menedżerowie najbardziej zaangażowani w pracę

Naukowcy Gallupa zwracają uwagę, że światową średnią wysoce zaangażowanych podbijają menedżerowie. Wśród nich 31 proc. przejawia zapał do pracy, podczas gdy wśród pozostałych pracowników – tylko co piąty.

Natomiast niezależnie od stanowiska i regionu największą grupę tworzą pracownicy niezaangażowani - na świecie jest ich prawie 60 proc., a w Europie 72 proc. To bohaterowie często opisywanego pod koniec 2022 r. zjawiska quiet quitting, czyli cichych odejść, którzy ograniczają się do obowiązkowego minimum w pracy. Jest to spowodowane brakiem motywacji, a także niechęcią do tzw. wyścigu szczurów, który wymusza ciągłe wykazywanie się.

Zagrożenie dla reputacji firmy

Jednak okazuje się, że obecnie znacznie bardziej niebezpieczne od cichych są tzw. głośne odejścia (loud quitting). Stoją za nimi aktywnie niezaangażowani pracownicy, czyli tacy, którzy otwarcie wyrażają negatywne nastawienie do pracodawcy lub krytykują decyzje menedżerów. Choć w zeszłym roku ta grupa nieco się zmniejszyła (z 19 do 18 proc.), to efekty jej działań mogą poważnie szkodzić firmie, zwłaszcza gdy swoje negatywne uwagi przekazują na zewnątrz np. klientom firmy. Swoją niechęcią mogą też zarazić innych pracowników, zwłaszcza tych z niezaangażowanych. Według danych Gallupa, 61 proc. aktywnie niezaangażowanych jest gotowych do zmiany pracy.

Według cytowanej przez „Rzeczpospolitą” Magdaleny Warzybok, dyrektor zarządzającej firmy doradczej Kincentric Poland, przejawem loud quitting są liczne w ostatnich tygodniach strajki i protesty pracowników w USA, w tym również scenarzystów w Hollywood. Nie tylko walczą oni o podwyżki, ale też o poprawę warunków pracy.

W Polsce sytuacja jest lepsza

W naszym kraju zjawiska głośnych odejść specjalnie nie widać, co wykorzystują pracodawcy, ograniczając np. możliwość pracy z domu. Z badań Kincentric wynika, że polscy pracownicy mają dość wysoki poziom zaangażowania. Pod koniec ubiegłego roku dorównał do 53 proc. europejskiej średniej, co jest efektem spadku zaangażowania w innych europejskich krajach, który u nas hamuje szczególna sytuacja geopolityczna połączona z wysoką inflacją. Według ekspertów Kincentric w sposób naturalny przełożyło się na zwiększoną potrzebę bezpieczeństwa i stabilizacji, podobnie jak w przypadku pandemii.

