Globalny rynek hipotek odwróconych urośnie trzykrotnie

Do 2031 r. na świecie co roku wartość środków uwalnianych z nieruchomości ma wzrosnąć do 50 mld dolarów rocznie, wynika z prognozy EY i European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG). To ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z dzisiejszym wynikiem ok. 15 mld dolarów rocznie.

W raporcie pt. „Global Equity Release Roundtable 2020” przygotowanym przez EY i EPPARG przedstawiono informacje o rozwoju rynku i jego perspektywach w 13 krajach świata, w tym w Polsce. Przypomnijmy, że od kilku lat w naszym kraju istnieją regulacje prawne pozwalające na proponowanie odwróconego kredytu hipotecznego. Takiego produktu nie oferuje jednak żaden z banków. Na rynku istnieją natomiast oferty renty dożywotniej w zamian za nieruchomość, gdzie własność mieszkania przekazywana jest na początku umowy.

Z raportu wynika, że do grona najbardziej rozwiniętych pod tym względem rynków na świecie należą przede wszystkim USA, Wielka Brytania i Australia. W każdym z tych krajów klienci rocznie uwalniają ponad 2 miliardy dolarów kapitału. Liczba dostawców produktów sięga nawet kilkuset podmiotów, jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii.

Produkty umożliwiające uwolnienie kapitału z nieruchomości mają różną konstrukcję w różnych krajach. Podmiotami zawierającymi umowy hipoteki odwróconej są zazwyczaj banki, firmy ubezpieczeniowe i sekurytyzacyjne. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest odwrócony kredyt hipoteczny. W niektórych krajach (jak np. Polska, Włochy i Niemcy) oferowana jest też renta dożywotnia, czyli hipoteka odwrócona w modelu sprzedażowym. Najniższy wiek, w którym senior może skorzystać z hipoteki odwróconej, to 55 lat i jest on notowany w Kanadzie, Holandii i Wielkiej Brytanii. W większości krajów granicą wiekową jest 60 lat, choć w Hiszpanii i Niemczech to 65 lat.

Przewiduje się, że za 10 lat roczny wolumen przekroczy w Stanach Zjednoczonych 25 mld dolarów. Kolejnym rynkiem, który będzie – według prognoz – notował najwyższe wzrosty, stanie się Wielka Brytania (z wolumenem rocznym na poziomie 13 mld dolarów). Wysoko plasują się również Włochy (wolumen roczny szacowany na 6-10 mld), które od momentu wejścia nowych, dedykowanych regulacji prawnych są jednym z najszybciej rozwijających się rynków. Duże wzrosty przewiduje się też w Kanadzie (3-4 mld).

– Polski rynek, gdyby spojrzeć na niego przez pryzmat globalny, wciąż jest rynkiem młodym, raczkującym, czekającym, a wręcz domagającym się stosownych regulacji ale przede wszystkim dopasowanego finansowania – mówi Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM, który jednocześnie pełni funkcję członka zarządu EPPARG. – Według raportu EY wartość rodzimego rynku to obecnie mniej niż 0,5 mld dolarów, a liczba profesjonalnych podmiotów oferujących tę usługę w Polsce jest mniejsza niż 5 – dodaje. Z szacunków zaprezentowanych w raporcie wynika, że w Polsce do 2031 roku roczny wolumen transakcji może osiągnąć ok. 0,6 mld dolarów.

