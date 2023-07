Globalne ocieplenie staje się faktem. 3 lipca był najgorętszym dniem na świecie

Protesty klimatyczne w Wielkiej Brytanii. Policja będzie mogła je pacyfikować Policja w Anglii i Walii zyskała w niedzielę nowe uprawnienia, które są wymierzone w niektóre z metod stosowanych podczas protestów, zwłaszcza przez aktywistów klimatycznych z takich grup jak Extinction Rebellion czy Just Stop Oil. Niejednokrotnie blokowanie ulic przez aktywistów prowadziło do tragedii, gdy np. karetka pogotowia nie miała jak dotrzeć do pacjenta.