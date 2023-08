Gliński: Premier Morawiecki jest czarodziejem w sprawach ekonomicznych

Wybory parlamentarne 2023. Prezydent ogłosił oficjalny termin Opinia Państwowej Komisji Wyborczej do projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów została przekazana do Kancelarii Prezydenta - poinformował we wtorek PAP przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Popołudniu prezydent ogłosił oficjalny termin wyborów.