Gliński: Infrastruktura transportowa zwiększa nasze bezpieczeństwo

fot. Adam Guz / / Kancelaria Premiera RP

Taka infrastruktura jak Centralny Port Komunikacyjny i Koleje Dużych Prędkości zwiększa nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza w ramach NATO – powiedział w Łodzi podczas rozmowy z PAP wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Po prezentacji tzw. wariantu inwestorskiego Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Łodzią a Warszawą w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wicepremier Gliński podkreślił, że te właśnie przedsięwzięcia transportowe przyczynią się do rozwoju Łodzi i regionu.

„Jeżeli uda nam się sprawnie zrealizować te inwestycje, będziemy mieli możliwość korzystania z rynku pracy w całej Polsce, z oferty instytucji edukacyjnych, instytucji kultury. Zapewnią nam one również dostęp do całego świata poprzez komunikację lotniczą” – zaznaczył Gliński, dodając, że odcinek KDP łączący Łódź z CPK i stolicą ma liczyć 140 kilometrów.

CPK i Koleje Dużych Prędkości to – zdaniem szefa MKiDN – ogromny impuls rozwojowy i cywilizacyjny naszego kraju. „Tego rodzaju inwestycje infrastrukturalne napędzają gospodarkę, a to oznacza wyższe dochody i wyższy poziom życia” – powiedział PAP.

Wicepremier zwrócił uwagę, że inwestowanie w infrastrukturę transportową przyczynia się również do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa Polski. „Jako państwo NATO, jesteśmy w stanie stawić czoła zagrożeniu, jeżeli jesteśmy lepiej skomunikowani ze światem" – mówił.

Wicepremier Gliński przyznał, że KDP i port komunikacyjny w pobliżu Łodzi stanowią wielką szansę rozwoju dla miasta. „Inwestycje te nie tylko zbliżają Łódź do Warszawy, czy w ogóle do reszty Polski, ale i do świata. To są przedsięwzięcia, które – w jakimś sensie - zmieniają rzeczywistość” – argumentował, podkreślając, że oprócz planowanego tunelu dla KDP już teraz w Łodzi drążony jest tunel kolei podziemnej, który połączy Dworzec Łódź Fabryczna z Dworcem Łódź Kaliska.

„Jeżeli zbudujemy koleje dużych prędkości, to praktycznie czas podróży pomiędzy wszystkimi dużymi miastami wyniesie ok. dwóch godzin. KDP mogą osiągać 350 kilometrów na godzinę” – ocenił Gliński, zwracając również uwagę na ekologiczny wymiar kolejowych rozwiązań transportowych.

Prof. Gliński mówił, że rząd, wspierając inwestycje infrastrukturalne, m.in. w Łodzi i regionie łódzkim, wspiera samorządy, chociaż – jak zauważył – opozycja skupiona w kilku dużych miastach stara się ciągle umniejszać zasługi obecnej ekipy. „Mając opozycję totalną, mamy totalną awanturę w Polsce” – zaznaczył wicepremier. „Tymczasem nigdy w historii samorządy nie otrzymywały tak dużych pieniędzy od władz centralnych, jak teraz” – podkreślił.

„Narracja opozycji o +winie rządu+ w przypadku rosnących cen węgla to olbrzymie kłamstwo” – ocenił Gliński. „Z jednej strony ta sytuacja to efekt unijnej polityki proekologicznej, chociaż moim zdaniem ta polityka nie jest faktycznie proekologiczna, bo wytwarzanie alternatywnych źródeł energii jest szalenie energochłonne. Z drugiej strony, trudna sytuacja na rynku węgla to skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a po trzecie wreszcie rosnące ceny węgla to efekt działalności spekulantów, którzy kupili węgiel z Rosji po 700 złotych za tonę, a chcą sprzedawać za 3 tysiące złotych” – powiedział w rozmowie z PAP.

„Namawiamy, aby nie kupować tak drogiego węgla u spekulantów. Rząd działa bardzo intensywnie, aby uspokoić nastroje na rynku. Mamy już zamówiony węgiel, który płynie do Polski i jest już wyładowywany w naszych portach” – poinformował. „A polską produkcję nastawiamy na złagodzenie presji cenowej na rynku” – zapewnił. Jak ocenił, w ciągu miesiąca sytuacja powinna się uspokoić.

Jego zdaniem, opozycja ma też zły wpływ na atmosferę wokół tzw. kamieni milowych dotyczących unijnej wypłaty pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. „Ze strony opozycji pojawiają się plotki czy to w sprawie podniesienia wieku emerytalnego, czy też jakiś tam kolejnych podatków… To są wszystko kłamstwa, nikczemne oskarżenia” – podkreślił. „Oni od początku, nie mając programu, widzą jak strasznie zbankrutowali politycznie. Wywołuje to ogromną wściekłość i nieustające szukanie awantury, trzymanie się brukselskiej klamki i kolejne próby działania stamtąd przeciwko rządowi” - mówił.

„Pomysł opozycji na to, aby odbierać Polakom to, co im się należy, jeśli chodzi o fundusze europejskie, jest pomysłem obłędnym, pomysłem jakiegoś szaleńca politycznego, który – nie chcę używać mocnych słów – zachowuje się mało rozsądnie” – podsumował wicepremier Gliński. (PAP)

Autor: Hubert Bekrycht

hub/ pat/