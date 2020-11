Gliński: Dyskusja o tym, czy pomagać kulturze w pandemii, to wstyd

Rosja ogranicza pracę kin i teatrów

Z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Petersburgu władze tej drugiej co do wielkości metropolii Rosji zapowiedziały w czwartek zakaz wstępu widzów na imprezy sportowe oraz ograniczenie wstępu do teatrów i kin. Restrykcje wejdą w życie w najbliższych dniach.