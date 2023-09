Głęboka przecena, a nawet panika na akcjach spółek z WIG20. GPW słabsza od giełd bazowych

Co prawda sesja skończyła przesunięciem w dół WIG20 o niespełna 1 proc., ale spadki kursów kilku spółek, w niektórych przypadkach były głębokie, a w innych wręcz paniczne. W dodatku odbyły się, gdy rynki bazowe próbowały piąć się w górę, a złoty nieco odrabiał do dolara. To kolejna sesja słabości polskich blue chipów, których indeks znów zameldował się w czasie sesji najniżej od kwietnia.

fot. Krzysztof Pacula / / FORUM

WIG20 spadł o 0,75 proc. WIG był niżej o 0,72 proc. Z kolei mWIG40 spadł o 0,46 proc., a sWIG80 o 1,43 proc. Obroty wyniosły 1,3 mld zł, z czego 1,17 mld dotyczyło WIG20.

Bankier.pl

Na rynkach bazowych panowała pewna stabilizacja i wzrosty głównych indeksów, chociaż w opinii części analityków scenariuszem bazowym są dalsze spadki. "To nieco zaskakujące jak bardzo wzrosły ceny ropy i rentowności obligacji, a rynki akcji zaczęły reagować dopiero mniej więcej w ciągu ostatnich sześciu tygodni. Najbardziej prawdopodobny wydaje się slalom spadkowy na rynku akcji” - powiedział Freddie Lait, partner zarządzający w Latitude Investment Management.

Czwartkowe uspokojenie może mieć związek z wyczekiwaniem na przemówienie szefa banku centralnego USA Jerome'a Powella, który będzie występował o 22.00 czasu polskiego. W dodatku nadeszły wieści z Chin o zapowiedzi władz odnośnie do spełnienia rocznych prognoz gospodarczych i starań o pokojowe relacje z Tajwanem.

Nie było spokojnie na polskim parkiecie, gdzie w indeksie blue chipów wiele spółek wyraźnie traciło, a wzrosty pozostałych nielicznych nie przeszkodziły podaży osiągnąć nowego minimum (1873,74 pkt) liczonego od końca kwietnia i spadku od lipcowego szczytu hossy o 15 proc.

To kolejny dzień relatywnej słabości WIG20 - 7 z ostatnich 9 sesji zakończona pod kreską, tym razem przy wyższych obrotach, przekraczających 1 mld zł i przy zatrzymaniu się dynamiczne aprecjacji dolara. Mocne, a czasami wręcz paniczne, spadki kilku walorów miały największy wpływ na obraz sesji, a w kolejnych dniach czeka nas solidarna ze światem reakcja na konferencję Powella, odczyt polskiej inflacji za wrzesień i przyszłotygodniowa decyzja RPP w sprawie stóp – ostatnia przed wyborami.

Wśród wszystkich spółek WIG20 najmocniej wyróżniło się Pepco (-20,73 proc.), którego papiery przejawiały symptomy panicznej wyprzedaży. Kurs tracił od rana coraz mocniej po publikacji kolejnej informacji o cięciu prognoz wyników finansowych i nowej rekomendacji od Morgana Stanleya. Obroty na koniec dnia przekroczyły 235 mln zł.

Najniżej od maja jest kurs CD Projektu (-8,37 proc.), który w ciągu trzech sesji po premierze „Widma Wolności”, bardzo dobrze przyjętego dodatku do „Cyberpunku2077” stracił już ok. 17,5 proc. W poprzednich wpisach wspominałem m.in. o wymagającej wycenie, odległej kolejnej premierze i kosztochłonnym planie produkcyjnym kolejnych gier, aktywnych graczach na krótko i sprzedaży faktów po premierze dodatku. W czwartek na CD Projekcie obrót wyniósł 146 mln zł.

Przedłuża spadki kurs Dino (-3,44 proc.) oraz Cyfrowego Polsatu (-4,54 proc.), który zbliża się do historycznego dna z 2008 r. na 11,45 zł. W czwartek za akcje Cyfrowego płacono już 11,70 zł. Na Dino z kolei przehandlowano 112 mln zł.

Pod kreską było PGE (-3,05 proc.), która po wcześniejszych szacunkach pokazała wyniki. Mocniej zniżkował także kurs LPP (-2,59 proc.). Pod kreską były jeszcze walory 6 spółek (w sumie 12), ale ich spadki nie przekroczyły 1 proc.

Przeciwwagą dla podaży próbował być popyt na akcjach Allegro (5,66 proc.), które pokazało wyniki lepsze od konsensusu (poza zyskiem netto). To także efekt zapowiedzi wejścia na nowe rynki i prognozy dobrych wyników w III kwartale. Obrót wyniósł na Allegro w czwartek ponad 183 mln zł.

Ponadto na wzrosty cen miedzi zareagował kurs KGHM-u (2,63 proc.), a mocniej od pozostałych banków odbił kurs Aliora (2,16 proc.). Cały sektor bankowy zaliczył nieznaczny wzrost o 0,21 proc.

Na szerokim rynku mocno wzrósł kurs Vistalu Gdynia (24,5 proc.), który pokazał wyniki i kolejną stratę, a na początku września zarząd złożył wniosek o upadłość. Wzrost zatem należy rozpatrywać w kontekście spekulacji.

Warto zwrócić uwagę na Grupę Ferro (-5,02 proc.), która odnotowała w drugim kwartale 2023 roku 12,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 18,6 mln zł zysku rok wcześniej. Z kolei Ailleron (2,80 proc.) zanotował na działalności operacyjnej wynik o ponad 32 proc. lepszy niż rok wcześniej, a w przypadku zysku netto oznacza to wzrost o ponad 23 proc.

Michał Kubicki