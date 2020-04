Glapiński: Złoty pozostał stabilny, osłabienie wynikało z globalnej awersji do ryzyka

Kurs PLN pozostał stabilny, a osłabienie wynikało z globalnej awersji do ryzyka - napisał w artykule dla Dziennika Gazety Prawnej prezes NBP Adam Glapiński.

"Warto podkreślić, że mimo obniżenia stóp, kurs złotego pozostał stabilny, a jego niewielkie osłabienie wobec głównych walut przed kilkoma tygodniami wynikało wyłącznie z globalnej awersji do ryzyka dotyczącej praktycznie wszystkich walut" - napisał Glapiński

RPP obniżyła w marcu i kwietniu stopy procentowe, sprowadzając główną stopę NBP do 0,5 proc.

Możliwe jest kilkukrotne zwiększenie skali finansowania sektora bankowego - napisał w artykule dla Dziennika Gazety Prawnej, prezes NBP Adam Glapiński.

"(...)Tak, więc już teraz NBP zasilił banki w środki wystarczające do wspierania przeciwdziałania skutkom epidemii, a możliwe jest jeszcze nawet kilkukrotne zwiększenie skali tego finansowania" - napisał.

Szef NBP dodał, że obecne działania banku centralnego mają na celu umożliwienie gospodarce powrotu na normalne tory, a przez to uniknięcie deflacji.

"Obecne działania NBP to ogromna inwestycja, która ma umożliwić polskiej gospodarce jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania po okresie pandemii, a przez to uchronić nas przed jej wtórnymi efektami, w tym nadmiernym spadkiem dynamiki cen oraz ryzykiem deflacji" - napisał.

Pandemia w krótkim okresie przyczyni się do spadku PKB równocześnie w wielu gospodarkach

Glapiński twierdzi, że sektor bankowy został zasilony 55 mld zł, z czterech operacji skupu skarbowych papierów wartościowych na rynku wtórnym. Te operacje odbyły się 19, 23, 26 marca oraz 16 kwietnia - podał.

Przypomniał, że z 3,5 proc do 0,5 proc. NBP obniżył stopę rezerwy obowiązkowej dla banków, co oznacza, że pod koniec miesiąca uwolnione zostanie kolejne 42 mld zł płynności banków.

Operacje wykupu skarbowych papierów wartościowych na wtórnym rynku będą kontynuowane - zapewnił. Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z kwietnia skupem będą też objęte obligacje gwarantowane Skarbu Państwa i bony skarbowe - zaznaczył Glapiński.

Szef NBP przypomniał też, że co tydzień bank centralny emituje bony pieniężne na kwotę ok. 80 mld zł - nadwyżki środków w NBP ponad poziom rezerwy obowiązkowej.

Według Glapińskiego sektor bankowy przy obecnym wsparciu nie może zasłaniać się problemami z brakiem płynności lub wyposażeniem w kapitał, ponieważ wymogi w tym zakresie zostały poluzowane.

Prezes NBP zaznaczył w materiale NBP publikowanym w "DGP", że polski rząd ma zapewnioną "dużą przestrzeń do bezpiecznego i płynnego finansowania działań antykryzysowych" dzięki obniżeniu stóp procentowych, zwiększeniu płynności sektora bankowego i skupowi obligacji na dużą skalę.

Według niego do powiedzenia operacji antykryzysowej kluczowe jest jednak szybkie prowadzenie działań przez wszystkie zaangażowane podmioty i na wystarczającą skalę. Glapiński przestrzega, by ograniczyć ryzyko nadużyć lub kierowania pieniędzy podatników do nieuczciwych przedsiębiorców.

