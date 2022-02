Glapiński: Wzrost gospodarczy Polski będzie szybki mimo groźby agresji Rosji na Ukrainę

Biden: Od początku mówiłem Putinowi, że jeśli będzie agresywny, to wesprę sojuszników

Prezydent USA Joe Biden powiedział w środę, że jego decyzja o wysłaniu dodatkowych wojsk do Polski, Niemiec i Rumunii jest całkowicie zgodna z tym, co "od początku" przekazywał w rozmowach prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, ostrzegając go przed skutkami jego agresywnych działań.