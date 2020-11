Prezes NBP ogłasza rozpoczęcie prac nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki

Prezes PKP PLK: 79 projektów zakwalifikowanych do II etapu programu Kolej Plus

Do drugiego etapu Programu Kolej Plus zakwalifikowało się 79 projektów o wartości ponad 30 mld zł - poinformował we wtorek na konferencji prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel. Dodał, że nie wszystkie z tych projektów zostaną zrealizowane, ponieważ budżet programu to 6,6 mld zł.