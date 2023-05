Glapiński: Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania

Fit For 55 uderza najbardziej w nasz kraj i spowalnia jego rozwój. To plan, którego zamiarem jest niedopuszczenie do tego, byśmy za osiem lat mogli zasiadać jak równy z równym z Niemcami czy Hiszpanią przy unijnym stole - mówi prezes NBP Adam Glapiński w wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska".

W wywiadzie - opublikowanym w najnowszym wydaniu tygodnika "Gazeta Polska" - prezes Narodowego Banku Polskiego był pytany m.in. o stan finansów publicznych. Jak zapewnił, znajdują się one "w bardzo dobrej sytuacji, co potwierdzają wszystkie instytucje międzynarodowe". "Przecież rocznie napływają do Polski miliardy euro kapitału zagranicznego. W Polsce lokuje się go w sposób pewny od strony prawnej, politycznej. Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania, wbrew temu co mówią w opozycyjnych mediach" - podkreślił.

Na uwagę dziennikarza, że inflacja już taka cudowna nie jest, Glapiński odparł, że "w Polsce używa się inflacji do walki politycznej, wmawiając społeczeństwu, że to wina NBP, rządu, Polaków, podczas gdy jej źródła płyną z agresji Rosji". "Jasne jest, że ten, kto używa takiej demagogii, chcąc nie chcąc wspiera narrację Kremla" - stwierdził.

Prezes NBP ocenił, że "jeśli utrzyma się rozsądny system ekonomiczny w gospodarce, jaki jest obecnie, to w ciągu mniej więcej ośmiu lat osiągniemy obecny poziom realnego dochodu w przeliczeniu na głowę, jaki jest obecnie we Francji i Wielkiej Brytanii". "A przecież nikt nie zaprzeczy, że żyje się tam w dobrobycie. I my możemy to mieć. Francja, a także m.in. Hiszpania, Portugalia czy Wielka Brytania, należą przy tym do krajów, które posiadały na świecie ogromne kolonie" - wspomniał.

Dodał, że "w ogóle wracamy do dawnych czasów, w których najbardziej liczne pod względem ludności kraje na świecie, takie jak Indie, a zwłaszcza Chiny, wypracowują coraz większy odsetek PKB na świecie". "Te obecnie najliczniejsze na świecie kraje, wprowadzając elementarną reformę edukacyjną i przyciągając kapitał zagraniczny oraz implementując osiągnięcia technologiczne z Zachodu, odnotowują potężny skok w rozwoju gospodarczym. A tymczasem Europa pod wpływem kierownictwa UE i biurokracji brukselskiej czyni wiele, by pozostać w tyle" - powiedział Glapiński.

Dopytywany o przykład, prezes NBP przytoczył Fit For 55. "To faktycznie plan, by uczynić zaścianek z Europy w zakresie myśli technicznej, kosztów wytwarzania czy kosztów energii. A szczególnie spowolnić rozwój naszego regionu. Fit For 55 uderza najbardziej w nasz kraj i spowalnia jego rozwój. To jest taki plan, którego zamiarem jest niedopuszczenie do tego, byśmy faktycznie za siedem czy osiem lat mogli zasiadać jak równy z równym z Francją, Niemcami czy Hiszpanią przy unijnym stole i współdecydować o rozwoju UE" - ocenił.

