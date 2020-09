Glapiński: Na kryzys szybko zareagowaliśmy agresywnym luzowaniem monetarnym

fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera

W odpowiedzi na kryzys ważne jest szybkie działanie, przy braku pełnych danych decydenci muszą opierać się na intuicji, heurystyce, doświadczeniu i zdrowym rozsądku - powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas wideokonferencji "Adjustments in and to an Uncertain World", organizowanej przez Bank Litwy. Dodał, że kierując działaniami NBP w odpowiedzi na kryzys polegał na tego typu "miękkiej wiedzy".

"Chociaż chcielibyśmy usiąść wygodnie i zastanowić się nad tym wszystkim, my - decydenci - nie mamy luksusu bezczynności. Bardzo ważne jest, abyśmy działali szybko i starali się wyprzedzić sytuację, nawet jeśli nie zawsze mamy odpowiednie dane i statystyki. Jak więc postępujemy? Opieramy się na intuicji, heurystyce, doświadczeniu i zdrowym rozsądku. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że konsekwentnie polegałem na takiej +miękkiej wiedzy+, kierując działami NBP w odpowiedzi na kryzys" - powiedział Glapiński.

"Byliśmy jednymi z tych, którzy najszybciej zareagowali za pomocą agresywnego luzowania monetarnego, w tym obniżkami stóp i skupem aktywów. Jestem dumny, że mogę powiedzieć, iż nasza odpowiedź - ściśle skoordynowana z rządem - pomogła pokierować polską gospodarką w najgorszym czasie. Chociaż nie uniknęliśmy spadku PKB, był on stosunkowo niewielki w porównaniu z danymi ze strefy euro" - dodał.

W swoim przemówieniu prezes NBP podkreślił, że głębokie badania teoretyczne są wciąż potrzebne, jednak powinny one rozwijać się wystarczająco szybko, aby nadążyć za zmianami.

"Jako profesor ekonomii i wieloletni akademik znam i doceniam wartość głębokich badań teoretycznych. Myślę jednak, że być może ostatnie wydarzenia przypominają nam również o wartości mądrej improwizacji, intuicji i heurystyki w podejmowaniu decyzji. Takie +szybkie myślenie+ - używając określenia Daniela Kahnemana - jest naszą największą i jedyną nadzieją w radzeniu sobie z sytuacją, której nasze modele nie brały pod uwagę tym razem. Nie oznacza to, że nie potrzebujemy już badań. Wręcz przeciwnie - potrzebujemy mądrych badań, które uznają niepewność i stawiają jej czoła. Potrzebujemy badań, które dostosowują się i rozwijają się wystarczająco szybko, aby nadążyć za dramatycznymi zmianami" - powiedział. (PAP Biznes)

pat/ osz/