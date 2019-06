Glapiński: Mocne fundamenty polskiej gospodarki ochronią ją przed sytuacją za granicą

Konserwatywna polityka monetarna i fiskalna daje przestrzeń do akomodacji dużego szoku zewnętrznego - napisał w opublikowanym w środę artykule prezes NBP Adam Glapiński. Jego zdaniem, mocne fundamenty polskiej gospodarki najprawdopodobniej ochronią ją przed ewentualnym negatywnym rozwojem sytuacji za granicą.

"Warto pamiętać, że globalne otoczenie może pogorszyć się w kolejnych latach. Polska posiada jednak przestrzeń, z uwagi na w dużej mierze konserwatywną politykę monetarną i fiskalną, do akomodacji dużego szoku zewnętrznego" - napisał Glapiński w publikacji "Global Public Investor 2019", wydanej przez OMFIF.

"Mocne fundamenty polskiej gospodarki najprawdopodobniej ochronią ją przed negatywnym rozwojem sytuacji za granicą. Nawet jeżeli globalne spowolnienie pogłębi się, istnieje przestrzeń do właściwej akomodacji i ochrony krajowego wzrostu" - dodał.

Zdaniem prezesa NBP perspektywa zniżkującej ścieżki długu publicznego w relacji do PKB w Polsce stwarza przestrzeń dla wsparcia gospodarki w razie wystąpienia recesji.

"Rząd już ogłosił pakiet fiskalny, by złagodzić prognozowane spowolnienie" - dodał.

Glapiński wskazał ponadto, iż utrzymywanie rynkowych krótkoterminowych stóp procentowych znacznie powyżej zera do tej pory skutecznie zapewniało utrzymanie stabilności finansowej i makroekonomicznej, bez szkody dla krajowego wzrostu.

"Dlatego też, w odróżnieniu do wielu państw, bank centralny ma przestrzeń do działania w obliczu nieoczekiwanych szoków. Ponadto, Polska nie należy do strefy euro, więc płynny kurs walutowy również może przyjść z pomocą" - napisał Glapiński.

Według Glapińskiego silny wzrost gospodarczy w Polsce nie wygenerował do tej pory nierównowag ekonomicznych, ani inflacji. (PAP Biznes)

tus/ gor/