Glapiński: Dalsze obniżanie stóp proc. jest możliwe

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

"W sytuacji wystąpienia trzeciej fali pandemii w miesiącach zimowych, w pierwszym kwartale 2021 r. byłoby możliwe dalsze obniżenie stóp procentowych" - mówi prezes NBP Adam Glapiński w wyczekiwanej rozmowie z Obserwatorem Finansowym.

"Obecny poziom stóp procentowych jest właściwy i najlepiej odpowiada obecnej sytuacji. Jednak w pierwszym kwartale następnego roku możliwe jest dalsze obniżenie stóp. Prowadzimy w NBP odpowiednie analizy możliwych okoliczności i potencjalnych skutków takiego obniżenia" - powiedział prezes NBP w pierwszym fragmencie rozmowy, opublikowanym przed tygodniem na łamach portalu należącego do banku centralnego. Od tamtej pory Obserwator Finansowy informował, że pełen tekst wywiadu ukaże "już niebawem".

Wypowiedź prezesa wywołała falę komentarzy rynkowych. Kilku członków Rady Polityki Pieniężnej wyraziło poparcie dla ewentualnej obniżki stóp proc. Analitycy mBanku uważali, że stopy proc. zostaną obniżone do 0 jeszcze w styczniu. Cięcia spodziewali się także analitycy Credit Agricole.

Dziś portal opublikował pełną wersję rozmowy z prezesem NBP. "Jeżeli pandemia i sytuacja gospodarcza będą się rozwijały zgodnie ze scenariuszem bazowym, czyli będzie następowała stabilizacja sytuacji epidemicznej i stopniowa poprawa koniunktury, to nie powinno być potrzeby zmiany parametrów polityki pieniężnej w kolejnych kwartałach. Jednak gdyby wystąpiły czynniki negatywnie wpływające na polską koniunkturę, rodzące ryzyko spadku inflacji poniżej celu, to nie można wykluczyć, że silniejsza reakcja po stronie polityki pieniężnej okazałaby się konieczna. Przykładowo w sytuacji wystąpienia trzeciej fali pandemii w miesiącach zimowych, w pierwszym kwartale 2021 r. byłoby możliwe dalsze obniżenie stóp procentowych" - zaznacza Glapiński.

"Krótko mówiąc – przy obecnym, wysokim poziomie niepewności dotyczącej przyszłej sytuacji gospodarczej nic nie jest przesądzone i należy być gotowym na różne scenariusz" - podkreśla.

"Wierzę, że przy okazji marcowej projekcji inflacji i PKB, będziemy więcej wiedzieć o sytuacji epidemicznej i perspektywach gospodarki, co umożliwi także lepszą ocenę dalszych działań w polityce pieniężnej" - dodaje. Ten fragment, sugerujący ewentualność cięcia stóp "przy okazji marcowej projekcji inflacji i PKB" został opublikowany dopiero w pełnej wersji wywiadu z 5 stycznia. W tej sytuacji trudno się spodziewać obniżki już w styczniu, jak przewidywali choćby analitycy mBanku.

Glapiński był również pytany o interwencje na rynku walutowym. W grudniu NBP po raz pierwszy od dekady celowo osłabiał złotego.

"Narastająca ostatnio presja na wzrost wartości złotego jest bardzo niepokojąca i bardzo szkodliwa. Szkodliwa z punktu widzenia odbicia wzrostu naszego PKB i utrzymania dynamiki eksportu. W sytuacji naszej projekcji inflacji w przyszłym roku na niskim poziomie, tworzy to oczywiście przestrzeń do ewentualnych, zdecydowanych interwencji banku centralnego” - tłumaczył przed tygodniem prezes.

"W sytuacji naszej projekcji inflacji w 2021 r. na niskim poziomie, tworzy to oczywiście przestrzeń do ewentualnych, zdecydowanych interwencji banku centralnego. Dlatego też Zarząd NBP od połowy grudnia 2020 r. dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę" - kontynuuje w opublikowanej dziś rozmowie.

Co ciekawe interwencje NBP trwały tylko do przedpołudnia 31 grudnia - potem bank centralny przestał sprzedawać złotego i kursu EUR/PLN spadł z 4,62 do 4,54. Eksperci podejrzewają, że osłabienie polskiej waluty miało na celu poprawę wyniku NBP, a w konsekwencji - większy zastrzyk środków do budżetu państwa w tym roku. Według szacunków analityków z banku centralnego, kurs opłacalności eksportu znajduje się w pobliżu 4 zł za euro.

Po lekturze wywiadu z prezesem NBP wracamy do scenariusza stabilizacji stóp. Wymienione warunki dla obniżki stóp nie są naszym scenariuszem bazowym. RPP pozostanie wrażliwa na kurs walutowy, jednak (chyba) w mniejszym zakresie niż można było sądzić z grudniowych wypowiedzi - komentują dziś analitycy mBanku na Twitterze.

Glapiński był również pytany o ocenę działań NBP w reakcji na kryzys covidowy. RPP obniżyła stopę referencyjną do najniższego poziomu w historii: 0,1 proc., a bank centralny skupił obligacje za ponad 100 mld zł.

"Nie mam żadnych wątpliwości, że nasza reakcja była odpowiednia. (...) Nasi eksperci szacują, że łącznie w tych dwóch latach PKB będzie dzięki naszym działaniom wyższy o 1,4 punktu procentowego. To bardzo dużo. Poluzowanie polityki pieniężnej przyczyniło się też do ograniczenia ryzyka spadku inflacji poniżej celu NBP, co byłoby bardzo niekorzystne dla naszej gospodarki. Nie ma więc wątpliwości, że nasza reakcja na pandemię była odpowiednia i natychmiastowa" - podkreśla prezes.

MKa