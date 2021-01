Glapiński: Chciałbym, żeby złoto w jeszcze większym stopniu znalazło się w naszych rezerwach

fot. Adam Chelstowski / FORUM

Podwojenie rezerw złota i sprowadzenie ich części do Polski to nie koniec „złotych planów” kreślonych przez prezesa NBP Adama Glapińskiego. Jego zdaniem, udział kruszcu w polskich rezerwach walutowych powinien się podwoić.

Odpowiadając na wybrane i przesłane wcześniej pytania dziennikarzy, prezes NBP poruszył szereg kwestii – szerokie omówienie tego wydarzenia zamieściliśmy w tym artykule.

W gąszczu wypowiedzi dotyczących stóp procentowych, złotego, inflacji, gospodarczych skutków pandemii czy kondycji sektora bankowego, znalazła się także wzmianka związana ze złotem. Zdaniem prezesa NBP, polski bank centralny powinien dalej zwiększać udział tego kruszcu w rezerwach walutowych.

- Chciałbym, żeby złoto w jeszcze większym stopniu znalazło się w naszych rezerwach. W przyszłej kadencji zarządu banku rezerwy złota powinny się podwyższyć z 9 proc., co jest średnią światową, do 20 proc., co jest średnią europejską. – powiedział Glapiński.

Jak przytaczał prezes NBP, struktura rezerw polskiego banku centralnego wygląda następująco: dolar (41 proc.), euro (23 proc.), funt brytyjski (12,5 proc.), dolar australijski (6,5 proc.), korona norweska (4,5 proc.) i złoto (9 proc.).

- Ten kryzys pokazał znaczenie złota i bezpieczeństwo, które z tego tytułu płynie – dodał prezes NBP.

NBP na złotych zakupach

Narodowy Bank Polski posiada obecnie 228,7 tony złota, z czego 105 jest składowanych w skarbcach NBP (po „repatriacji” części rezerw przechowywanych wcześniej w Banku Anglii). W latach 2018–2019 polskie rezerwy złota zostały zwiększone o 125,7 tony (wzrost o 122%), przy czym w 2018 roku NBP zakupił 25,7 tony, natomiast w 2019 roku kolejne 100.

W efekcie tych zakupów NBP przesunął się wówczas w rankingu wielkości zasobu złota z czwartej do trzeciej dziesiątki na świecie, wyprzedzając wszystkie kraje regionu, o czym szerzej pisaliśmy w artykule "Polska liderem >>złotego odrodzenia<< w Europie Środkowej".

Obecnie, według danych zbieranych przez World Gold Council na podstawie raportów przekazywanych przez banki centralnego do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska znajduje się na 23. miejscu listy, na której widnieją także instytucje międzynarodowe, takie jak sam MFW czy EBC. Wśród państw europejskich, większe rezerwy złota posiadają tylko Niemcy, Włochy, Francja, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania i Austria.