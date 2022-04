Glapiński: Celem NBP jest doprowadzenie do trwałego obniżenia inflacji

fot. Filip Błażejowski / / FORUM

Celem NBP jest doprowadzenie do trwałego obniżenia inflacji - powiedział prezes NBP Adam Glapiński w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

"W ostatnich miesiącach systematycznie podwyższamy stopy procentowe. Celem tego działania jest oczywiście obniżenie inflacji i wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego w dłuższym czasie. Przypominam, że podwyżki stóp, które mają miejsce, nie są skierowane na obecną inflację, tylko na opanowanie inflacji w średnim okresie, czyli mniej więcej 2 lat. (…) Najczęściej ostatnio szacujemy, że jest to od 5 do 7 kwartałów, kiedy najsilniej oddziałuje zmiana stóp” - powiedział Glapiński.

"Kluczowe jest to, że NBP podejmuje zdecydowane działania, by doprowadzić do trwałego obniżenia inflacji" - dodał. (Biznes)

