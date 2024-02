Branża leasingu z kolejnym rekordem. "Zwiększyła się dostępność aut"

Firmy leasingowe udzieliły finansowania o wartości 102,5 mld zł w 2023 roku, wynika z danych Związku Polskiego Leasingu. Największy wzrost odnotowano wśród samochodów osobowy i dostawczych. "Branża pobiła kolejny rekord" – podkreślił Paweł Pach, przewodniczący ZPL w trakcie konferencji prasowej.

Wynik branży leasingowej za rok 2023 r. wyniósł 102,5 mld zł. Dla porównania w 2022 r. firmy udzieliły finansowania o łącznej wartości 88,1 mld zł. Oznacza to, że w ciągu roku branża odnotowała wzrost o 14,4 mld zł, czyli o nieco ponad 16 proc. r/r. Jak podkreśla Paweł Pach, przewodniczący ZPL, powodem wzrostu jest m.in. większa dostępność samochodów osobowych, które w największym stopniu odpowiadają za wynik.

Samochody osobowe

Największą grupą przedmiotów finansowanych za pomocą leasingu i pożyczki inwestycyjnej są pojazdy lekkie. W ubiegłym roku stanowiły 53,3 proc. w strukturze rynku leasingowego. Drugą grupą przedmiotów najczęściej finansowanych leasingiem były pojazdy ciężarowe - 23,1 proc. Jak wynika z najnowszych danych Związku Polskiego Leasingu, finansowanie pojazdów lekkich było głównym motorem całego rynku leasingu. Wysoką dynamikę odnotowano w każdym kwartale 2023 roku, z "boomem" w ostatnim kwartale.

Wśród czynników wpływających na wzrost liczby transakcji w branży leasingowej wymieniana jest m.in. większa dostępność samochodów. "Te auta pojawiły się na rynku" - podkreślał Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku Związku Polskiego Leasingu w trakcie konferencji. W 2023 roku wyprodukowano na świecie o 12,3 proc. samochodów więcej niż przed rokiem, co przełożyło się na zwiększenie udziału tej grupy w ogólnej strukturze leasingu. Liczba transakcji wśród pojazdów lekkich wzrosła o 26,8 proc., a średnia wartość przedmiotu o 5,8 proc. r/r.

Spowolnienie wśród pojazdów ciężarowych

W 2023 roku wyhamowało finansowanie pojazdów ciężkich. Pomimo średniej rocznej dynamiki na poziomie +5 proc., liczba transakcji spadła o 5,7 proc. r/r. Wśród powodów słabszego wyniku tego sektora wskazywana jest głównie stagnacja gospodarcza w strefie euro oraz ograniczanie zapasów przez firmy.

Analizując szczegółowe dane dotyczące pojazdów ciężarowych, widoczny jest spadek wśród pojazdów ciężarowych (-1,5 proc.) oraz przyczep (-4,9 proc.). Wzrost odnotowano w zakresie finansowania ciągników (+ 9,5 proc.) oraz autobusów (+ 36,9 proc.).

Mikrofirmy w dalszym ciągu chętnie korzystają z leasingu

Najwięcej klientów firm leasingowych - 49 proc. - stanowią mikrofirmy, czyli przedsiębiorstwa o obrotach do 5 mln zł. Drugą najliczniejszą grupą są małe, średnie i duże firmy - klienci o obrotach powyżej 20 mln zł. Stanowią 29,2 proc. wśród wszystkich klientów branży, wynika z szacunków ZPL.

Jak zmieniła się struktura finansowania?

W porównaniu z poprzednim roku w strukturze finansowania przedmiotów "większy kawałek tortu" przypadł pojazdom lekkim - wzrost z 42,3 proc. do 48,9 proc. Stopniał udział pojazdów ciężarowych (z 24,4 proc. do 22 proc.) oraz maszyn i innych urządzeń (z 28,4 proc. do 24,4 proc.), wynika z danych Związku Polskiego Leasingu.