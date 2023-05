Gigantyczny wyciek danych Polaków. Miliony haseł są dostępne w sieci

Doszło do wycieku milionów haseł i loginów do sieci. Dane dotyczą kont użytkowników dziewięciu serwisów, w tym Facebooka, Allegro, mBanku, ING Banku Śląskiego oraz rządowej platformy gov.pl. Baza z danymi w większość dotyczy kont osób z Polski.

fot. Przemek Klos / / Shutterstock

"Mamy prawdopodobnie do czynienia z jednym z największych jednorazowych wycieków w historii polskiego internetu" – alarmuje portal zaufanatrzeciastrona.pl, który jako pierwszy poinformował o gigantycznym wycieku danych.

Wieczorem 29 maja (poniedziałek) na Cebulce - polskojęzycznym forum w sieci Tor - opublikowano bazę danych zawierającą 6 274 679 wierszy. Prawie każdy z nich zawiera dane dostępowe do jednego konta, najczęściej należącego do osób z Polski. Ujawnione w sieci dane dotyczą użytkowników dziewięciu domen. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez serwis zaufanatrzeciastrona.pl, należą do nich:

Facebook : 119 334 wiersze,

: 119 334 wiersze, Allegro : 88 282 wiersze,

: 88 282 wiersze, gov.pl : 44 385 wierszy,

: 44 385 wierszy, poczta.onet.pl : 28 747 wierszy,

: 28 747 wierszy, poczta.wp.pl : 12 056,

: 12 056, x-kom : 10 761 wierszy,

: 10 761 wierszy, Morele : 2672 wiersze,

: 2672 wiersze, Mbank : 10 140 wierszy,

: 10 140 wierszy, ING Bank Śląski: 1227 wierszy.

W prawie każdej linijce wskazany jest adres strony internetowej, z której pochodzą skradzione dane, login oraz hasło używane w danym serwisie. Oprócz wymienionych domen "całkiem niemało loginów i haseł z serwisów, które… zaczynają się od liter „pl” - np. www.playzone.in.th” (w tej kategorii znajduje się jednak mniej niż 10 proc. wszystkich wpisów)" – podaje zaufanatrzeciastrona.pl.

