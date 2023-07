Gigantyczny przemyt kokainy w Hamburgu. Znaleziono towar wart 500 mln euro

To rekordowe znalezisko jest uderzeniem w międzynarodową mafię narkotykową i sukcesem służb celnych. Wartość 10 ton kokainy to ok. 500 mln euro – pisze w piątek portal dziennika „Bild”.

Dzięki szeroko prowadzonemu śledztwu funkcjonariusze Urzędu Celnego w Stuttgarcie zdobyli informację, że 5 lipca na terenie terminalu kontenerowego w Hamburgu miała miejsce dostawa, w której ukryto rekordową ilość narkotyków. W kontenerze, obok innych towarów, znajdowała się kokaina.

„Tej samej nocy pilnie strzeżona ciężarówka przywiozła ładunek mafii narkotykowej do głównego urzędu celnego w Hamburgu, gdzie prześwietlono kontener. Śledczy (…) wyciągnęli z niego tony narkotyków. Substancja była owinięta plastikiem i oznaczona różnymi napisami przez południowoamerykańską mafię narkotykową” – ustalił „Bild”.

Było to drugie co do wielkości znalezisko kokainy w Europie. Tylko raz skonfiskowano większą ilość: w lutym 2021 roku funkcjonariusze urzędu celnego w Hamburgu zatrzymali kilka kontenerów z Paragwaju, w których ukryto 16 ton kokainy o wartości rynkowej 1,5-3,5 mld euro.

Jak dowiedział się „Bild”, skonfiskowane niedawno 10 ton kokainy jest przechowywane w „tajnym miejscu”, a niemieccy śledczy prowadzą w tej sprawie dochodzenie we współpracy z międzynarodowymi jednostkami do ścigania przestępczości zorganizowanej. (PAP)

