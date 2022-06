Gigantyczne zatory na europejskich lotniskach u progu wakacji

Ryanair uruchomi nowe połączenia do Tuluzy i Poznania z Krakowa

Irlandzka tania linia lotnicza Ryanair uruchomi w tegorocznym zimowym rozkładzie lotów nowe połączenia z Kraków Airport do Tuluzy we Francji, a także do Poznania - przekazały władze krakowskiego lotniska w czwartek.