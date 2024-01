Gigantyczne zarobki w Prokuraturze Krajowej. Ujawniono kwoty

Konflikt w Prokuraturze Krajowej trwa. "Próbuje cenzurować informacje" Prowadzenie polityki informacyjnej Prokuratury Krajowej należy do Prokuratora Krajowego; polecenie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, by nie publikować informacji bez jego zgody, traktujemy jako próbę cenzury - stwierdzono we wtorkowej uchwale zgromadzenia prokuratorów Prokuratury Krajowej.