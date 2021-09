Gigantyczne wzrosty cen energii, korona droga jak nigdy i rosnące stopy proc. w Polsce [Wykresy tygodnia]

fot. Casimiro PT / / Shutterstock

Kończąc kolejny tydzień 2021 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

Burzliwy tydzień warszawska giełda kończy spadkami. Światowe rynki pozostają pod wpływem negatywnych informacji z Chin oraz oczekiwania na wybory parlamentarne w Niemczech.

Federalny Komitat Otwartego Rynku (FOMC) nie zdecydował się na zmianę stóp procentowych. Ogłoszono jednak, że możliwe jest ograniczenie skupu aktywów (QE) w bliżej nieokreślonej przyszłości. Równocześnie przybliżyła się w czasie pierwsza podwyżka stopy funduszy federalnych.

Rezerwa Federalna

Narodowy Bank Węgier po raz czwarty z rzędu podniósł stopy procentowe, by w ten sposób walczyć z inflacją. Chociaż podwyżka była niższa od oczekiwań rynku, to stopy nad Balatonem i tak są już wyższe niż w Polsce przed pandemią.

Podczas gdy „gołębia” większość w Radzie Polityki Pieniężnej rękoma i nogami broni się przed zerwaniem z reżymem zerowych stóp procentowych, to rynek sam z siebie podnosi stopy procentowe w Polsce. Jeśli ten trend się utrzyma, to straty poniosą inwestujący w fundusze obligacji.

Bloomberg

To nie jest dobry czas na wyjazd do Czech, przynajmniej z perspektywy portfela przeciętnego Polaka. Za czeską walutę płacimy najwięcej w najnowszej historii, co jest pokłosiem m.in. odmiennej polityki banków centralnych z obu stron Sudetów.

Grecja, Hiszpania, Włochy, a w końcu i Francja - pod naporem rosnących cen energii rządy tych krajów zaczynają uruchamiać mechanizmy pomocy dla gospodarstw domowych. Taryfowanie niewiele pomaga, a Włosi rozważają nawet przyspieszenie likwidacji taryf na prąd. Biznes zaczyna także reagować na drożejący gaz.

WysokieNapiecie.pl

Wrzesień przyniósł ochłodzenie koniunktury w polskiej gospodarce – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Kondycję gospodarki gorzej oceniają zarówno firmy przemysłowe, jak i budowlane i handlowe. Tym razem winy nie można zrzucić na koronawirusa.

MKa