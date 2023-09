Gigantyczne wydatki studentów. Blisko 4000 zł miesięcznie na życie

Studenci w Polsce mają coraz większe kłopoty finansowe. Miesięczne wydatki żaków z roku na rok rosną coraz szybciej – wynika z raportu „Portfel Studenta 2023” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

fot. Filip Radwanski / / FORUM

Studenci średnio w miesiącu wydają mniej więcej równowartość minimalnej krajowej brutto, wynika z szacunków WIB. Oznacza to, że zaledwie w ciągu pięciu lat przeciętne wydatki żaków na życie wzrosły dwukrotnie. W 2018 r. koszty utrzymania były na poziomie 1904 zł. Obecnie wynoszą 3867,06 zł. W porównaniu do poprzedniego roku widoczny jest wzrost o 690 zł, czyli o około 22 proc.

fot. Warszawski Instytut Bankowości, Związek Banków Polskich / "Portfel Studenta 2023"

Autorzy raportu „Portfel Studenta 2023” wskazują, że największą część wydatków w skali miesiąca, w przypadku studentów niestacjonarnych, niezmiennie stanowi czesne za studia oraz koszt wynajmu mieszkania bądź pokoju.

Prawie 4000 zł miesięcznie kosztuje życie na studiach

Symulacja przygotowana została dla studentki trzeciego roku filologii angielskiej z Łodzi w trybie niestacjonarnym. Koszt wynajmu nieprzechodniego pokoju w średnim standardzie nieruchomości stanowiącego część mieszkania dwupokojowego wynosi 1350 zł. Jak podają autorzy raportu "Obserwując swoje wydatki, studentka zauważyła wyraźną różnicę względem I roku studiów. W celu utrzymania zbliżonego standardu życia koniecznym okazało się podjęcie przez nią pracy dorywczej w postaci udzielania korepetycji z języka angielskiego". Porównując z rokiem akademickim 2022/2023 studentka miała "największy dotychczas budżet w skali miesiąca, mimo to zaobserwowała u siebie narastające problemy finansowe. Łączna suma miesięcznych wydatków wyniosła 3867,06 zł. Studentka podaje, że tak wysoka kwota jej wydatków wywołana została ogromnym wzrostem cen za wynajem mieszkania oraz artykułów spożywczych i chemicznych".

fot. Warszawski Instytut Bankowości, Związek Banków Polskich / "Portfel Studenta 2023"

W ostatnich latach zmieniła się struktura kosztów życia żaków. Jeszcze w 2021 roku w miesięcznej kwocie wydatków do 2000 zł mieściło się 83 proc. studentów. Dla porównania w tym roku odsetek ten stopniał zaledwie do 69 proc. Z szacunków WIB wynika, że koszty życia co piątego studenta wynoszą od 2000 do 3000 zł. Przed dwoma laty było to 14 proc.

fot. Warszawski Instytut Bankowości, Związek Banków Polskich / "Portfel Studenta 2023"

Studenci zaciskają pasa i zwiększają oszczędności

W porównaniu z poprzednią edycją badania zmniejszyła się liczba studentów i studentek, którzy nie mają oszczędności - do 15 proc. Przed rokiem odsetek ten wynosił 18 proc. "W obrębie pozostałych przedziałów nastąpiły nieznaczne przesunięcia. Szczególną uwagę zwraca kategoria powyżej 10 000 zł, która odnotowała wzrost o 4 p.p. – do poziomu 19 proc. badanych". Autorzy badania wskazują, że przyczyną może być m.in. zniesienie ograniczeń pandemicznych i pełne otwarcie strefy gospodarczej, a co za tym idzie zwiększenie dynamiki na rynku pracy. Umożliwiło to studentom podejmowanie zatrudnienia.

"Portfel Studenta 2023"

Autorzy raportu podkreślają, że wpływ na wysokość wydatków miesięcznych mają indywidualne wybory studentów i studentek, jednak warto mieć na uwadze, że kwoty, jakie składają się na daną kategorię często nie są zależne od studenta, mowa tutaj np. o wydatkach wchodzących w skład opłat za „zdrowie”.