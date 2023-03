Gigantyczne przelewy z krakowskiego magistratu w ostatni miesiąc roku

SAMORZĄDWiadomo, jakie będą wpływy z janosikowego w 2023 roku

Planowane w 2023 roku wpływy z "janosikowego" od wszystkich najbogatszych jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa wyniosą ok. 3, 7 mld zł - wynika z przedstawionej w środę w Sejmie informacji Ministerstwa Finansów. To o 6,5 proc. więcej niż w 2022 r.