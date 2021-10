Gigantyczne centrum danych Orange ułatwi rozwój usług opartych na 5G

fot. Orange / / Orange

W Polsce powierzchnia komercyjnych centrów danych do 2025 roku będzie przyrastać w tempie 8 proc. rocznie, aby osiągnąć 90 tys. mkw. - wynika z raportu PMR. To odpowiedź na rosnącą dynamicznie ilość przesyłanych danych. Orange Polska tylko w sierpniu odnotował 64-proc. wzrost rok do roku ilości danych przesyłanych po światłowodzie. Tak duży ruch ma obsługiwać ogromne centrum danych Warsaw Data Hub, jakie powstało w Łazach pod Warszawą.

- Chcemy zaoferować naszym klientom bezpieczne miejsce, gdzie będą mogli korzystać z usług data center i kolokacji - wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Piotr Jaworski, członek zarządu ds. sieci i technologii Orange Polska. - Warsaw Data Hub to obiekt nowoczesny, który został stworzony przede wszystkim po to, aby pomieścić w sobie infrastrukturę Orange Polska służącą do świadczenia usług, ale także aby był przyjazny i dostępny dla klientów biznesowych, którzy będą mogli instalować tu swoją infrastrukturę.

Położenie blisko stolicy ma szczególne znaczenie, bo to tu popyt na usługi rośnie najszybciej. Warsaw Data Hub w podwarszawskich Łazach ma zapewniać optymalne warunki pracy urządzeń, a także ciągłe zasilanie i nieprzerwaną transmisję danych. To szczególnie istotne z uwagi na obserwowane wzrosty ruchu w sieci.

W komorach serwerowych Warsaw Data Hub ma się znaleźć 1,6 tys. mkw. powierzchni wyposażonej w niezależne zasilanie, wentylację i system gaszenia pożarów przestrzeni dla sprzętu IT i sieciowego. W kolejnych etapach inwestycji w miarę rosnących potrzeb obiekt będzie mógł zostać rozbudowany o dodatkowe komory.

- Warsaw Data Hub został wybudowany przede wszystkim pod kątem dużego bezpieczeństwa energetycznego. Mamy tam zainstalowane zarówno systemy, które pozwalają utrzymywać zasilanie w przypadku braku energii z zewnątrz, jak i systemy związane z kontrolą dostępu zewnętrznego. Autoryzowani klienci będą oczywiście mieli łatwy i swobodny dostęp do obiektu - tłumaczy Piotr Jaworski.

Istotną kwestią jest także minimalizacja opóźnień w sieci. Będzie to miało kluczowe znaczenie przy oferowaniu usług 5G takich jak komunikacja z autonomicznymi samochodami czy operacje na odległość. To właśnie one będą wymagały minimalnych opóźnień na zakładanym poziomie ok. 5 ms RTT (5 milisekund Round Trip Time).

Mimo swoich rozmiarów, Warsaw Data Hub będzie obiektem przyjaznym dla środowiska. Jak podkreśla Orange Polska, samo przeniesienie części głównych serwerów operatora pozwoli znacznie zmniejszyć liczbę wykorzystywanych urządzeń.

- Dzięki zastosowanym rozwiązaniom będziemy rocznie emitować do atmosfery około 5 tys. ton dwutlenku węgla mniej. Na terenie Warsaw Data Hub planujemy też wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW. Zużycie wody będzie mniejsze o ponad 500 m sześćiennych, niż gdybyśmy korzystali z wodociągów, ponieważ wykorzystujemy tak zwaną szarą wodę z opadów atmosferycznych - wyjaśnia członek zarządu ds. sieci i technologii Orange Polska.

Na parkingu przy WDH są też stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, a 700 mkw. najbliższego otoczenia budynku wyłożono kostką brukową pochłaniająca smog. Szacowane przez Orange 5 tys. ton dwutlenku węgla, o które dzięki proekologicznym rozwiązaniom uda się ograniczyć emisję, to tyle, ile rocznie emituje prawie 1,3 tys. samochodów.

Według analityków Mordor Intelligence światowy rynek komercyjnych centrów danych osiągnął w 2020 roku przychody sięgające 49 mld dol. Do 2026 roku kwota ta ma przekroczyć 108 mld dol.