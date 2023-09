Tesla chce zatrudniać Polaków. Tyle można zarobić w gigafabryce pod Berlinem

W październiku przedstawiciele Tesli przyjadą do Szczecina na tamtejsze targi pracy. Będą poszukiwać pracowników do gigafabryki pod Berlinem – informuje lokalny serwis szczeciner.pl. Zakład ma zwiększyć zatrudnienie dwukrotnie.

W gigafabryce Tesli pod Berlinem pracuje obecnie 11 tys. osób. Z taśm produkcyjnych tygodniowo zjeżdża ok. 6 tys. nowych tesli, czyli ok. 300 tys. aut rocznie. W pierwszym kroku firma Elona Muska ma jednak zwiększyć produkcję do pół miliona aut w ciągu roku. Docelowo ma ona sięgnąć miliona „elektryków” rocznie.

Do realizacji tego celu niezbędne jest jednak powiększenie samego zakładu oraz zatrudnienia. Tesla docelowo chce zatrudniać pod Berlinem 23 tys. pracowników, co oznaczałoby, że pracę w gigafabryce znajdzie jeszcze 12 tys. osób.

Część z nich firma Elona Muska zamierza pozyskać z Polski, a w szczególności z woj. zachodniopomorskiego. Już teraz, zgodnie z wyliczeniami portalu Deutsche Welle, co czwarty pracownik gigafabryki w Grünheide jest Polakiem. Nie bez znaczenia jest bliskość zakładu od granicy polsko-niemieckiej, do przygranicznego Kostrzyna nad Odrą jest bowiem niespełna 70 km.

Pomóc w zwiększeniu załogi ma obecność Tesli na targach pracy, które 25 października odbędą się w Szczecinie, a dokładniej w hali Netto Arena.

Tesla - zarobki w gigafactory

Na najniższą stawkę – 2700 euro brutto miesięcznie (ok. 12 700 zł wg kursu z 16 marca 2023 r.) - mogą liczyć pracownicy, którzy nie przeszli jeszcze przeszkolenia zawodowego w fabryce. Wykwalifikowany pracownik produkcji po szkoleniu zarobi obecnie nieco ponad 2800 euro brutto miesięcznie (ok. 13 100 zł).

Na wyższe zarobki mogą liczyć pracownicy techniczni. Technik mechatronik otrzyma 3200 euro brutto miesięcznie (ok. 15 000 zł), tyle samo zarobi logistyk, a inżynier niemal dwa razy tyle – 6000 euro brutto miesięcznie (ok. 28 100 zł).

Pensja rekrutera wynosi 55 100 euro brutto rocznie (ok. 21 500 zł brutto miesięcznie), kierownika zespołu 58 100 euro brutto rocznie (ok. 22 700 zł brutto miesięcznie), z kolei programista pracujący w gigafactory Tesli może zarobić 63 700 euro brutto rocznie (ok. 24 900 zł brutto miesięcznie).

Przypomnijmy, że gigafabryka Tesli rozpoczęła działalność ze sporym poślizgiem wiosną 2022 r., jednak i wtedy problemy nie ustąpiły. W lipcu ubiegłego roku zakład musiał zostać czasowo zamknięty przez złą organizację pracy i niedobór pracowników.