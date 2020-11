Giertych oskarża rząd o korupcję w sprawie Leszka Czarneckiego. W tle Michał Krupiński, Adam Hofman i... TVN24

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie aresztowe miliardera Leszka Czarneckiego. Tuż przed tym wydarzeniem głos zabrał pełnomocnik biznesmena, Roman Giertych. "Ponieważ zostałem pozbawiony praw wykonywania zawodu, czas na mowę w tej sprawie wygłoszoną publicznie, bez togi, bez sądu, ale przy użyciu tych środków, którymi dysponuję."

Roman Giertych poinformował w niedzielę, że wysocy politycy obozu władzy, reprezentowani przez byłego rzecznika PiS Adam Hofmana (nazwisko to podała "Gazeta Wyborcza"), nakłaniali Czarneckiego do zatrudnienia Michała Krupińskiego, byłego prezesa PZU i Pekao, powiązanego ze Zbigniewem Ziobrą. Miało to mu pomóc wyjść z kłopotów, z jakimi zmaga się od wielu miesięcy. Biznesmen odmówił.

Co więcej - adwokat oskarża rząd o propozycję korupcyjną i domaga się powołania komisji śledczej, która miałaby to zbadać. Chodziło o... przejęcie stacji TVN24.

Przejęcie TVN24 rękami Czarneckiego

"W czerwcu Adam Hofman z innymi osobami proponuje Leszkowi Czarneckiemu udział w operacji przejęcia kontroli nad TVN24 przez spółki Skarbu Państwa. Leszek Czarnecki stanowczo odmawia. Na początku sierpnia wpływa wniosek prokuratury do Sądu Rejonowego w Warszawie o areszt dla Czarneckiego. Nasilają się też działania KNF przeciwko firmom Czarneckiego" - zaczyna Giertych.

Adam Hofman informacje te zdementował, jednak Giertych opublikował także nagranie z tej rozmowy. Po przejęciu TVN24 od Discovery Czarnecki miał odsprzedać stację Skarbowi Państwa. Dzięki temu politycy przejęliby stację, która wyraźnie nie jest w smak rządzącym.

"Stanowczo dementujemy doniesienia Pana Romana Giertycha w tym temacie. Dementujemy również na temat sprawy zakupu TVN 24. Leszek Czarnecki w trakcie spotkania w Miami w sierpniu 2019 roku powołując się na swoje kontakty z większościowym udziałowcem Discovery sam wyraził zainteresowanie zakupem stacji TVN24" - pisze Hofman.

"Discovery nie wiedziało o żadnych planach dotyczących TVN24 opisanych przez Romana Giertycha ani nie uczestniczyło w rozmowach dotyczących sprzedaży stacji" - poinformowała firma.

Propozycja zatrudnienia Krupińskiego

"14 września z Leszkiem Czarneckim kontaktuje się Adam Hofman proponując swój przylot z ważną sprawą. Do spotkania dochodzi 15 września. Na spotkaniu Adam Hofman i jego współpracownik (nazwisko dla Komisji Śledczej) proponuje formalne lub nieformalne zatrudnienie Michała Krupińskiego. Jednocześnie Adam Hofman oświadcza, że w/w w przypadku zatrudnienia pójdzie do Zbigniewa Ziobro, porozmawia, przekona i rozwiąże problemy Czarneckiego dzięki temu, że w PiS jest autorytetem od spraw bankowych, czyli w zakresie tych spraw w których zarzuty ma Czarnecki. Czarnecki ma wątpliwości, czy za jego problemami nie stoi jednak premier, a nie Prokurator Generalny. Jego rozmówcy zapewniają go, że stoi za nimi Ziobro i sugerują, że uzgodnili ofertę zatrudnienia z Michałem Krupińskim. Do zatrudnienia Michała Krupińskiego nie dochodzi. Tydzień po spotkaniu Zbigniew Ziobro publicznie oświadcza, że chce aresztować L. Czarneckiego i wystawić za nim list gończy" - kontynuuje adwokat.

Przychodzi Hofman do Czarneckiego. Opowiedziałem szczegółowo sprawę propozycji korupcyjnej dotyczącej TVN 24 złożonej... Posted by Roman Giertych - strona oficjalna on Sunday, November 15, 2020

"Dowody na złożenie tej największej w moim przekonaniu oferty korupcyjnej w historii Polski mogą zostać przedstawione wyłącznie niezależnej Komisji Śledczej. Mój Mocodawca, dr Leszek Czarnecki, upoważnił mnie do oświadczenia, że z obecną prokuraturą, po doświadczeniach z roku 2018 nie zamierza współpracować w sprawie wyjaśniania przedstawionej tutaj afery." - dodaje Giertych.