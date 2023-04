Czarnecki kontra Skarb Państwa. Chce 1,5 mld zł odszkodowania za Getin Bank

fot. Arkadiusz Lawrywianiec / / FORUM

W listopadzie 2018 roku opinią publiczną wstrząsnęła afera w sektorze bankowym. Były szef KNF Marek Chrzanowski miał szantażować Leszka Czarneckiego i żądać 10 mln euro łapówki. We wtorek Roman Giertych poinformował o złożeniu pozwu o odszkodowanie w wysokości prawie 1,5 mld złotych.

Banki z dawnego imperium Leszka Czarneckiego od wielu lat były w nie najlepszej kondycji finansowej, ale jakoś udawało im się utrzymywać na powierzchni... do czasu. W sylwestra 2020 roku poinformowano, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Bank SA., wszczął jego przymusową restrukturyzację. Nieco dłużej "wytrzymał" Getin Bank - jego przymusową restrukturyzację ogłoszono 30 września 2022 roku.

Z nagrań ujawnionych w listopadzie 2018 roku przez Leszka Czarneckiego wynika, że były szef KNF chciał najprawdopodobniej złożyć głównemu akcjonariuszowi Getin Noble Banku propozycję korupcyjną. "Między nami, no to Zdzisław (Zdzisław Sokal, ówczesny prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – przyp. autora) ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych, czyli już ten bank, który przejmie i to jest jego wizja rozwiązania sprawy. I nas atakuje za każdą decyzją, którą podejmujemy pozytywną w stosunku do banku".

Po ujawnieniu nagrań nastąpiło istne trzęsienie ziemi. Prezydent odwołał Zdzisława Sokala z KNF, a były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski został aresztowany. Kalendarium wydarzeń opisujących drogę do wybuchu afery można znaleźć w artykule pt. "Cała historia, jaka kryje się za aferą KNF".

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Czarnecki domaga się blisko 1,5 mld złotych odszkodowania

"W imieniu Leszka Czarneckiego pozwałem o prawie półtora miliarda złotych oraz przeprosiny VeloBank SA i Skarb Państwa za realizację tzw. planu Zdzisława (przejęcia banku za 1 zł), którym szantażował mego mocodawcę Marek Ch., szef KNF-u, żądając łapówki w wysokości 10 mln euro" — napisał na Twitterze Roman Giertych.

"Pokażemy wkrótce ścieżkę przyłączania się do tego roszczenia przez akcjonariuszy i obligatariuszy GNB, których Państwo i VeloBank pozbawiło własności" — dodał Giertych.

Ten pozew to tak naprawdę próba wyciagnięcia cywilistycznych konsekwencji z przestępstwa Marka Ch. i grupy która za nim stała. Pokażemy wkrótce ścieżkę przyłączania się do tego roszczenia przez akcjonariuszy i obligatariuszy GNB, których Państwo i VeloBank pozbawiło własności. https://t.co/Q8m0h9zSvs — Roman Giertych (@GiertychRoman) April 11, 2023

Czarnecki i polskie sądy

Leszek Czarnecki ma sporo problemów z polskim wymiarem sprawiedliwości. Zdaniem syndyka milioner miał podejmować niekorzystne decyzje dla Idea Banku, wyrządzając tym samym wielomilionowe szkody. Natomiast prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt.

Prokuratura chce aresztu Czarneckiego także w sprawie afery GetBack, w której Leszek Czarnecki jest podejrzany o oszustwa na szkodę 1 140 klientów Idea Bank SA na kwotę 227 milionów złotych.

Niegdyś Czarnecki był jednym z najbogatszych Polaków. Pasmo upadłości kontrolowanych przez niego firm oraz przymusowe restrukturyzacje banków znacznie uszczupliły jego kieszeń. Więcej o finansowym upadku miliardera można przeczytać w artykule pt. "Rozkład giełdowego imperium Leszka Czarneckiego. Od miliardów do milionów".