Giełdy w USA w dół, rentowności obligacji w górę

Wtorkowa, pierwsza w tym tygodniu, sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów w reakcji na to, że rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły, zbliżając się do poziomu 4 proc. W centrum uwagi inwestorów są kwartalne wyniki największych banków.

fot. Prezat Denis/ABACA / / Abaca Press

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,62 proc. i wyniósł 37.361,12 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,37 proc. i wyniósł 4.765,98 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,19 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.944,35 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 1,33 proc., do 1.925,02 pkt. Indeks zmienności VIX wzrósł o 4,30 proc., do 13,82 pkt.

Wszystkie czynniki wskazują na to, że warto przeważać w indywidualnym portfelu inwestycyjnym akcje z USA wobec papierów wartościowych innych klas i z innych krajów – napisano w raporcie Goldman Sachs Investment Strategy Group.

„Nasza strategiczna alokacja w akcje amerykańskie wynosi 74 proc. całkowitej ekspozycji na akcje publiczne w portfelu o umiarkowanym ryzyku dla klientów podlegających opodatkowaniu i zwolnionych z podatku. Przeważamy amerykańskie akcje o 11 punktów procentowych w stosunku do indeksu MSCI All Country World Index” – napisano w raporcie dotyczącym strategii inwestycyjnych na 2024 rok.

„Pod każdym względem zwroty z akcji w USA są wyższe w porównaniu z akcjami, obligacjami i środkami pieniężnymi spoza USA. Mimo to w dalszym ciągu zalecamy naszym klientom inwestowanie w ramach dostosowanej do ich indywidualnych celów strategicznej alokacji aktywów w przypadku akcji amerykańskich” – dodano.

Według analityków Goldman Sachs takie nastawienie wynika z wielu czynników.

„Akcje spoza USA nie są tak tanie, jak się wydaje. Różnice w wycenach pomiędzy krajami i regionami nie są dobrym prognostykiem lepszych lub gorszych wyników rynków. Zysk na akcję w USA wzrósł i będzie nadal rósł w szybszym tempie niż na większości innych rynków. Akcje amerykańskie są mniej narażone na spowolnienie gospodarcze w Chinach” – podano w publikacji.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w styczniu spadł do -43,7 pkt. z -14,5 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -5 pkt.

Rynki pieniężne wyceniają na marzec prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. w USA o 25 pb. na 70 proc. W strefie euro kontrakty terminowe wskazują na 25 proc. szans na obniżkę stóp proc. w marcu. Kolejne posiedzenie Rezerwy Federalnej USA zaplanowano na 30-31 stycznia.

„Stopy prawdopodobnie zostaną obniżone, ale nie tak wcześnie, jak obecnie wyceniają to rynki. Naszym zdaniem inflacja w ciągu roku obniży się do wartości docelowych, ale w nieregularny sposób” – powiedział Guy Miller, główny strateg rynkowy i ekonomista w Zurich Insurance Group.

Prezes francuskiego banku centralnego Francois Villeroy de Galhau powiedział we wtorek, że kolejnym posunięciem EBC będzie obniżka stóp procentowych, ale moment jej wykonania pozostaje kwestią otwartą. Z kolei prezes banku centralnego Portugalii Mario Centeno powiedział, że inflacja w strefie euro zmierza we właściwym kierunku.

Członek Rady Prezesów EBC Robert Holzmann wskazywał w poniedziałek, że obniżki stóp procentowych w tym roku nie są pewne ze względu na utrzymującą się inflację i ryzyko geopolityczne.

„Mamy powrót do optymizmu, jaki mieliśmy w zeszłym roku, kiedy to widzieliśmy ochłodzenie inflacji, miękkie lądowanie gospodarki i zwrot w stronę obniżek stóp procentowych. Jeśli tak będzie, to w porządku. Jeśli jednak wydarzy się coś, co nie pasuje do tego scenariusza, czyli albo bardziej uporczywa inflacja, albo twarde lądowanie gospodarki, wówczas logiczne wydaje się oczekiwanie zmienności na rynku akcji w przyszłości” – powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

Inwestorzy analizują wyniki spółek za czwarty kwartał 2023 roku.

Notowania Morgan Stanley spadły ponad 4 proc. pomimo lepszych od oczekiwań wyników. Przychody netto banku wyniosły 12,90 mld USD vs konsensus rynkowy 12,79 mld USD.

Akcje Goldman Sachs wzrosły prawie 1 proc. Zysk na akcję banku w IV kw. wyniósł 5,48 USD. Rynek oczekiwał 3,80 USD.

Akcje Tesli wzrosły na koniec dnia o 0,5 proc. pomimo wcześniejszych spadków. Dyrektor generalny firmy Elon Musk powiedział w poniedziałek, że chce przejąć około 25 proc. akcji w producencie pojazdów elektrycznych. Musk jest obecnie właścicielem 13 proc. akcji Tesli, co przekłada się na 411 milionów akcji. W 2022 r. miliarder sprzedał swoje udziały w firmie warte miliardy dolarów, głównie po to, by sfinansować lewarowane przejęcie platformy mediów społecznościowych Twitter za 44 mld USD.

„Pytanie brzmi, czy jesteśmy zadowoleni z tego, że zyski wzrosną na tyle, aby spełnić oczekiwania? W ubiegłym roku widzieliśmy, że wiele z tych wysoko wycenianych spółek może bardzo szybko zacząć spadać, jeśli nie spełnią oczekiwań” – powiedziała Georgina Cooper, zarządzająca globalnym portfelem akcji w Newton Investment Management.

Kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 71,94 USD za baryłkę, po spadku o 1,06 proc., a marcowe futures na Brent spadają o 0,44 proc. do 77,81 USD/b. (PAP Biznes)

