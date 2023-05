Giełdy w USA kończą tydzień mocnymi wzrostami po wynikach Apple

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami głównych indeksów, a Dow zyskał ponad 500 punktów. Impulsem to zwyżek były lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne Apple, a także poprawa nastrojów wokół amerykańskich banków regionalnych.

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował prawie 550 punktów, czyli o 1,65 proc. i wyniósł 33.674,38 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,85 proc. i wyniósł 4.136,25 pkt. Nasdaq Composite zyskał 2,25 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.235,41 pkt.

Akcje Apple’a zyskały prawie 5 proc. Zysk na akcję wyniósł 1,52 USD, a rynek szacował go na 1,43 USD. Przychody koncernu wyniosły 94,84 mld USD, wobec konsensusu na poziomie 92,96 mld USD.

Coinbase Global zyskał 18 proc., a kwartalne przychody przekroczyły szacunki analityków. Carvana wzrosła o 25 proc. Kwartalne wyniki finansowe firmy przebiły oczekiwania rynkowe. Po sporych spadkach w tym tygodniu, w piątek zyskały banki regionalne. PacWest Bancorp zwyżkował o 33 proc., a Western Alliance Bancorp wzrósł o 22 proc.

W obecnym otoczeniu makro dobrym wyborem inwestycyjnym są spółki o wysokiej wartości oraz defensywne, zwłaszcza poza USA, gdzie wyceny obecnie są wysokie – napisali w najnowszym raporcie analitycy Goldman Sachs Portfolio Strategy Reserach.

„Nadal preferujemy spółki o wysokiej jakości wzrostu i rozwoju oraz firmy ze stabilną marżą i o dużej wartości – energię, zasoby i europejskie banki. Nasi stratedzy w USA i Azji również preferują akcje spółek wysokiej jakości i defensywnych. (…) Uważamy, że w świecie o wyższych kosztach kapitału zarówno dywersyfikacja, jak i wycena mają znaczenie. Nadal zalecamy przeważanie na rynkach innych niż amerykańskie, które są tanie i mają podobny profil wzrostu. Zwroty dla inwestorów dolarowych również powinny wzrosnąć po stopniowym spadku kursu dolara” – wskazywali analitycy Goldman Sachs.

„Podczas gdy połączenie inflacji i wzrostu PKB jest oczywistym przedmiotem zainteresowania rynków w najbliższym czasie, dodatkowym ograniczeniem dla rynków akcji jest wysoka wycena początkowa w połączeniu z atrakcyjnymi stopami procentowymi. Wyceny na rynkach akcji, zwłaszcza w USA, pozostają na podwyższonych poziomach w porównaniu z danymi historycznymi” – dodali.

Z raportu wynika, że wzrosty zysków spółek na świecie w najbliższym czasie nie będą zbyt wysokie.

„To powiedziawszy, nadal spodziewamy się bardzo niewielkiego wzrostu zysku na akcję w Europie i Stanach Zjednoczonych do końca 2024 r. Nasze prognozy pozostają na mniej więcej stałym poziomie wzrostu zysków w większości regionów w tym roku i 5 proc. w 2024 r. dla USA i Europy, 6 proc. dla Japonii i 17 proc. dla Azji (wobec niskiej bazy z 2021 r.)” – napisano.

Inwestorzy analizują dane z rynku pracy USA za kwiecień. Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w kwietniu o 253 tys. Oczekiwano zwyżki o 185 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 165 tys., po korekcie z 236 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,4 proc., oczekiwano 3,6 proc. wobec 3,5 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,4 proc. rdr, a mdm o 0,5 proc. vs. konsensus 4,2 proc. i 0,3 proc.

„Sentyment jest dziś bardziej pozytywny w związku z nadziejami na odbicie globalnego wzrostu PKB, dzięki temu, że Fed będzie w swojej polityce mniej agresywny. Dopóki inflacja nie wzrośnie, wygląda na to, że Fed zrobił wystarczająco dużo” – powiedział Giles Coghlan, główny analityk rynku w HYCM.

Inwestorzy analizują decyzje największych banków centralnych z tego tygodnia.

"W tym tygodniu kluczowe dla rynków były decyzje banków centralnych, ponieważ podwyżki stóp procentowych dowodzą, że walka z inflacją nie została zakończona, CPI pozostaje wysoki, a to jest negatywne dla rynków akcji" - wskazuje Lukas Maruri, zarządzający portfelem akcji w Mapfre AM

„Będą obawy co do zagrożonych kredytów i tego, jak wpłynie to na system bankowy. Ramy czasowe, w których zaostrzona polityka pieniężna wpłynie na gospodarkę, to około 16 miesięcy. Dopiero wkraczamy w fazę, w której polityka pieniężna wywiera swój maksymalny wpływ” – powiedział Gerry Fowler, szef europejskiej strategii kapitałowej w UBS.

Podczas posiedzenia 2-3 maja Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 5,00-5,25 proc. Rynki wyceniają obecnie pauzę w cyklu zacieśniania polityki monetarnej po czerwcowym posiedzeniu Fedu.

"Uważamy, że dalsze podwyżki stóp procentowych w USA są wykluczone" - powiedział Emmanuel Cau, szef europejskiej strategii kapitałowej w Barclays, dodając, że nie należy się spodziewać po Fedzie szybkich obniżek stóp proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 71,52 USD za baryłkę, po wzroście o 4,3 proc., a lipcowe futures na Brent zwyżkują o 4,1 proc. do 75,43 USD/b. (PAP Biznes)

