Giełdy niekoniecznie wyczeprały już potencjał wzrostu

Pomimo mocnych zwyżek na rynkach w pierwszym półroczu 2023 roku, prezes Eques Investment TFI Tomasz Korab uważa, że wzrosty na giełdach niekoniecznie wyczerpały już swój potencjał. Jego zdaniem rosną oczekiwania co do obniżki stóp proc.; a największym problemem pozostają inflacja i wzrost gospodarczy.

fot. Things / / Shutterstock

W opinii Tomasza Koraba, zwyżki na giełdach niekoniecznie wyczerpały już swój potencjał, chociaż pierwsza połowa roku była bardzo dobra i istnieje obawa, że skonsumowała znaczną część wzrostów.

Wszystko zależy od inflacji i PKB

Jego zdaniem, wszystko będzie zależało od tego, jaką ścieżką będziemy podążać w zakresie inflacji i wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku. Dodaje, że największym zagrożeniem jest lepkość inflacji i ewentualne dalsze podwyżki stóp proc., które oznaczają dalszy wzrost rentowności na rynkach bazowych, co powinno przełożyć się na polski rynek.

"Niepokoi to, że na skutek ostatnich wzrostów akcje nie są już atrakcyjne na tle obligacji, a gdyby rentowności amerykańskich obligacji rosły dalej, to byłyby jeszcze bardziej nieatrakcyjne" powiedział prezes Eques Investment TFI.

Jego zdaniem, na każdy scenariusz, który może się wydarzyć na rynkach finansowych, inwestorzy powinni być przygotowani.

"Jesteśmy w momencie, gdy mija 9 miesięcy od początku odreagowania. Ale nie jest tak dobrze jak się wydaje. Skutki wysokich stóp proc. dopiero zobaczymy" - powiedział Tomasz Korab.

Kilka ryzyk wg szefa Eques Investment TFI

"Zwróciłbym uwagę na kilka ryzyk. Pierwszy to rynek nieruchomości komercyjnych. W USA poziom wakatów w biurach jest taki, jak w 2010 roku, a w Nowym Jorku poziom wakatów wynosił 22,5 proc. Do tego dochodzi bardzo wysoka stopa proc., a w 2010 roku ta perspektywa była zupełnie inna" - powiedział prezes Eques Investment TFI.

W jego opinii, stopy proc. są wysokie i takie pozostaną, a nieruchomości żywią się kredytem.

"W Europie rynek nieruchomości komercyjnych nie jest tak duży, ale on eksplodował. W niektórych krajach większość rynku nieruchomości stanowią funduze otwarte. Wysokie kosty obsługi zadłużenia sprawią, że również bogate kraje będą musiały obniżać wydatki" - powiedział.

"Niedługo okaże się, że wydatki na obsługę długów będą największą pozycją w budżecie i trzeba ciąć inne wydatki. Najbiedniejsze kraje już też płacą rentowności na poziomie 13 proc. , to jest ogromny problem geopolityczny" - dodał.

Tomasz Korab dodaje, że na rynku długu rentowności obligacji są przyzwoite. Prezes Eques Investment TFI zauważa, że dzisiaj z samego trzymania się zarabia.

"Skutków bezprecedensowych podwyżek stóp proc. jeszcze nie zobaczyliśmy" - dodał.

Prezes Eques Investment TFI wskazuje, że rynki wciąż mówią o pivocie w polityce monetarnej Fed, a futures wyceniają obniżki stóp proc.

"Jest rozjazd między oczekiwaniami rynku a tym, co przewidują członkowie Fed. Jeśli ten scenariusz nie będzie się realizował, może być potencjalnym zagrożeniem" - powiedział.

Zwraca uwagę na pierwsze efekty szybkich i mocnych podwyżek stóp proc. w USA. Dodaje, że inflacja w Stanach Zjednoczonych spada znacznie mocniej niż w Europie, gdzie w niektórych krajach wciąż rośnie.

W jego ocenie, specyficznym przypadkiem jest Wielka Brytania, która z krajów G7 ma największą i przyspieszającą inflację. Walczy z nią też Polska.

"Pytanie, czy będzie nam groził scenariusz, którym ostatnio straszył Fed – czy stopy proc. pozostaną wysoko przez dłuższy czas, bo będzie dokuczliwa inflacja. Oczekiwania inflacyjne są umiarkowane, ale cały czas w okolicach 3 proc., czyli powyżej celu banków centralnych" - powiedział.

Korab dodaje, że dużo będzie zależało od przebiegu sytuacji makroekonomicznej na świecie.

"Ostatnio MFW dokonał kolejnej obniżki prognoz dla PKB na świecie. Prognoza wzrostu gospodarczego na ten rok to 2,8 proc. To nie jest tak mało. Problem z tą prognozą jest taki, że 70 proc. tego wzrostu przypada na Azję, więc to nie jest tak, że mamy dobrą, zrównoważoną sytuację we wszystkich gospodarkach, one zaczęły się mocno różnić między sobą" - powiedział.

"Dużą część wzrostu miały dać Chiny, ale na razie tego nie robią, więc jest kolejna zagadka, jakie efekty przyniosą programu pomocowe ogłaszane przez chiński rząd" - dodał.

Tomasz Korab zwraca uwagę na różnice między sektorami i branżami.

"Różnice są między sektorami, bo tuż po pandemii mieliśmy lata rozwoju przemysłu. Popyt na towary rósł po 30 proc. do poziomów przedpandemicznych, a popyt na usługi na minus 10 proc. Obecnie sytuacja jest odwrotna. Nastroje wśród firm przemysłowych są słabe, a w usługach wszystko rośnie, co jest trochę niezgodne z intuicją" - powiedział.

"Mamy wysoką inflację, pogarszające się nastroje gospodarstw domowych i rozgrzany sektor usług" - dodał.

Prezes Eques Investment TFI wskazuje też na rosnące problemy Państwa Środka.

"W wyniku wojny handlowej udział Chin w imporcie do USA spadł w kilka lat o ponad 20 pkt proc. Udział Wietnamu w tym czasie się potroił. Chiny nie bardzo mają więc wybór i idą japońską drogą w kierunku konsumpcji. Przestawienie się na konsumpcję jest jednak ryzykowne, bo oznacza wzrost dochodów, płac, utratę przewagi konkurencyjnej w postaci niskich płac" - powiedział.

"Chiny się starzeją, ich populacja się skurczyła, a starzejące się społeczeństwo powoduje napięcia dla budżetu" - dodał.

Chociaż elektrowstrząsy w postaci stymulusów fiskalnych były podawane chińskiej gospodarce już od 2008 roku, to - w opinii Tomasza Koraba - każdy kolejny przynosi coraz gorszy efekt.

Na problemach gospodarczych Chin i wynikającym z tego zjawisku nearsharing (skracanie łańcuchów dostaw, przenoszenie przez firmy produkcji bliżej finalnego klienta - PAP Biznes) może skorzystać Polska.

"W różnego typu ankietach Polska jest wskazywana jako czwarty najbardziej perspektywiczny kraj dla nearshoringu. Na tle tego zjawiska trudno wskazać, które segmenty na giełdzie mogą zyskać, gdyż te firmy nie są notowane na giełdzie. Ale gdy gospodarka się rozwija, pojawiają się inwestycje, to można poszukać spółek, które dostają kontrakty. To oznacza poprawę perspektyw gospodarczych" - powiedział.

Tomasz Korab wskazuje też na dynamiczne otwieranie się polskiej gospodarki na zagraniczne inwestycje.

"Polska gospodarka w 20 lat z 20 proc. udziału eksportu w PKB wzrosła do 60 proc. To pokazuje, że obecnie nie jesteśmy odporni na żadne szoki zewnętrzne. To nie jest źle, bo wiemy, że najszybciej odrobiły straty po pandemii te gospodarki, które miały stosunkowo duży udział eksportu" - powiedział.

"Eksportowi sprzyjają bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W 2022 roku wzrosły one o 23 proc., a dla całej UE zaldwie o 1 proc.

Tomasz Korab, prezes Eques Investment TFI, wziął udział w trzydziestej pierwszej edycji debaty PAP Biznes "Strategie rynkowe TFI", z udziałem przedstawicieli czołowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Prezentowane powyżej opinie pochodzą z tej debaty. (PAP Biznes)

