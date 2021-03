Giełdowe serwisy VoD. Polacy w pogoni za Netfliksem

CDA.pl

Tradycyjna telewizja jest w odwrocie, a coraz mocniej rozwija się rynek wideo na żądanie. Ten trend jeszcze bardziej przyspieszył wybuch pandemii, a najwięcej skorzystał na tym Netflix. Jak wśród serwisów VoD odnajdują się polskie spółki?

Usługi na żądanie są w Polsce coraz popularniejsze. Jak wynika z listopadowego raportu IRCenter „Multiscreening 7. Świat Nowych Mediów”, aż 74 proc. Polaków płaci za treści VoD, podczas gdy w 2019 roku było to zaledwie 44 proc. W grupie wiekowej 15-24 lata odsetek ten wynosi 82 proc. Najbardziej preferowaną (przez 57 proc.) formą korzystania z usług na żądanie są obecnie miesięczne pakiety, popularne zwłaszcza we wspomnianej grupie wiekowej. Tylko 17 proc. użytkowników wybiera płatności jednorazowe.

Odchodzenie od tradycyjnej telewizji w kierunku treści na żądanie jest trendem widocznym nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie, a jeszcze bardziej przyspieszył to wybuch pandemii. Według zeszłorocznej prognozy specjalizującej się w tym rynku firmy Digital TV Research do 2024 roku globalne przychody z różnych form telewizji online sięgną prawie 160 mld dol., co będzie stanowić dwukrotny wzrost względem 2019 roku (83 mld dol.). Z kolei we wrześniowym raporcie firma prognozuje, że w 2025 roku pięć globalnych platform będzie mieć 678 mln płatnych subskrypcji.

Podział rynku w Polsce

Obserwując obecnych liderów polskiego rynku VoD wyraźnie widać globalizację, a tradycyjnie polskie marki telewizyjne (choć niekiedy mające zagranicznych właścicieli) stanęły przed bardzo poważnym wyzwaniem. Jak czytamy w badaniu Mediapanel wykonanym przez Gemius/PBI, zdecydowanym liderem stał się Netflix, który w styczniu 2021 roku zgromadził blisko 7 mln użytkowników. Jednocześnie to on najmocniej zyskuje w wartościach bezwzględnych, tylko na przestrzeni miesiąca zwiększając liczbę widzów o niemal 1 mln.

Na drugim miejscu wśród najbardziej popularnych serwisów streamingowych uplasowało się CDA Premium (należące do giełdowej spółki CDA) – 3,87 mln użytkowników. Jest to także jedyna firma w czołówce, za którą nie stoją żadne duże grupy medialne. Również ten serwis wciąż zwiększa liczbę widzów, choć ostatnio wolniej, niż ich największa konkurencja.

Podium zestawienia zamyka Player (grupa TVN Discovery) z ponad 3,85 mln użytkowników. Zatem sam TVN na razie najlepiej odnajduje się w nowej rzeczywistości spośród tradycyjnych telewizji. Dla porównania VoD w wydaniu TVP jest na piątym miejscu w rankingu, za to Ipla od Cyfrowego Polsatu jest dopiero ósma, a liczba jej użytkowników ostatnio nawet spadła.

Oglądalność serwisów VoD w Polsce grudzień 2020 styczeń 2021 Zmiana użytkowników mdm Użytkownicy Zasięg Użytkownicy Zasięg Netflix 6 070 464 20,88% 6 946 320 23,88% 14,43% CDA Premium 3 811 536 13,11% 3 870 504 13,31% 1,55% Player 3 493 368 12,02% 3 853 656 13,25% 10,31% HBO GO 2 682 072 9,23% 2 857 032 9,83% 6,52% TVP VoD 2 744 280 9,44% 2 744 928 9,44% 0,02% WP VoD 2 588 760 8,90% 2 730 672 9,39% 5,48% vod.pl 1 837 080 6,32% 1 884 384 6,48% 2,57% Ipla 1 285 632 4,41% 1 227 960 4,22% -4,49% Canalplus 1 441 800 4,96% 1 185 192 4,08% -17,80% Amazon Prime Video 784 728 2,70% 1 153 440 3,97% 46,99% Źródło: Mediapanel, badanie Gemius/PBI

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych serwisów VoD w Polsce warto także zwrócić uwagę na pozostałe duże korporacje, takie jak HBO i Amazon. Globalnie to właśnie te firmy wchodzą w bezpośrednią rywalizację z Netfliksem. Do tego zestawienia dołącza również m.in. Disney, który już rozwija swoją platformę streamingową, ale nasz kraj musi na nią jeszcze nieco poczekać.

Serwisy VoD na GPW

Niekwestionowanym liderem VoD na świecie jest Netflix. Spółka notowana na amerykańskiej giełdzie jest obecnie warta ponad 220 mld dolarów i znajduje się pod tym względem w zupełnie innej lidze, niż nasze rodzime firmy. My dziś jednak przyglądniemy się bliżej właśnie temu, jak w serwisy VoD można zainwestować na GPW.

Na polskiej giełdzie notowane są trzy główne spółki, które mają w swojej ofercie VoD. Są to CDA, Wirtualna Polska oraz Cyfrowy Polsat. Jednak tylko dla tej pierwszej firmy jest to podstawowa działalność. Zarówno WP, jak i Polsat mają znacznie więcej usług, które póki co są istotniejsze dla wyników, niż sprzedaż wideo. Wyłącznie CDA można rzeczywiście nazwać „polskim Netfliksem”.

Poza wymienionymi warto również wspomnieć o giełdowej spółce Kino Polska, która dopiero co uruchomiła nową platformę VoD. W stronę wideo na żądanie zamierza także pójść chociażby Red Carpet Media, które na początku tego roku przeprowadziło publiczną emisję akcji i docelowo zamierza wejść na rynek NewConnect.

CDA chce być liderem

Celem strategicznym CDA jest osiągnięcie pozycji krajowego lidera w segmencie dostawców wideo na żądanie. Na starcie należałoby jednak podejść do tego nieco sceptycznie, bo wydaje się to bardzo trudnym wyzwaniem, które wręcz się oddala. Utrzymanie pozycji na podium wydaje się już znacznie bardziej prawdopodobne, ale konkurencja także nie śpi. Zresztą samo CDA w raporcie za 2020 roku podkreśla, że najwięksi rywale m.in. „dysponują znacznie większym kapitałem”.

W 2020 roku sprzedaż abonamentów CDA Premium wygenerowała 57 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rok do roku aż o 41 proc. Według stanu na 31 grudnia 2020 ponad 348 tys. aktywnych subskrybentów opłacało abonament. I analizując dalsze perspektywy tej spółki należy uwzględnić przede wszystkim dwa czynniki: wzrost całego rynku i udziały w tym rynku CDA. Z tym pierwszym raczej nie powinno być problemu i nie można wykluczyć również tego, że nawet ewentualny spadek udziałów wśród serwisów VoD, ale przy nadal mocno rosnącym rynku, może oznaczać dalszy wzrost dochodów CDA.

Sama spółka CDA teoretycznie wydaje się wyceniona na w miarę racjonalnym poziomie. Wskaźnik Ceny do Zysku wynosi w jej przypadku ok. 15, co jest bardzo podobną wartością do tej Cyfrowego Polsatu. Jednocześnie ten sam wskaźnik dla Netfliksa to ponad 80, co sugeruje, że jego perspektywy inwestorzy oceniają dużo bardziej optymistycznie.

Struktura przychodów spółki CDA / CDA

Kontrowersyjna reputacja

Poza Premium, CDA posiada również sekcję User Generated Content, która umożliwia zamieszczanie materiałów przez niezweryfikowanych użytkowników. Sekcja ta działa na zasadzie hostingowej platformy społecznościowej. I jeszcze do niedawna przede wszystkim z tą działalnością kojarzyła się ta spółka.

Zarząd CDA ocenia, że posiada wdrożone odpowiednie procedury blokowania niepożądanych treści i jako podmiot świadczący usługi w zakresie hostingu, nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników portalu. Mimo tego aktywność związana z publikowaniem przez użytkowników treści, które mogą naruszać prawa autorskie, jest często przypisywana samej spółce, co ma negatywny wpływ na jej reputację.

Ponadto na gruncie obowiązujących przepisów, spółka jako operator portalu jest objęta swoistym „domniemaniem niewiedzy” o ewentualnym występowaniu bezprawnych treści, gdyż nie ma obowiązku przeszukiwać i sprawdzać treści przechowywanych przez użytkowników. Ewentualna zmiana otoczenia prawnego mogłoby mieć zdecydowanie negatywny wpływ na prowadzoną działalność.

Czy mamy szansę z zagranicą?

Podstawowe pytanie powinno być jednak takie, czy polskie firmy w ogóle mają szansę w rywalizacji z globalnymi markami, takimi jak Netflix? Obecny układ rynkowy pokazuje, że nie będzie to łatwe, choć utrzymanie choćby części rynku wydaje się wciąż realne, jeśli będziemy potrafili zaoferować jakąś wartość dodaną, np. własne produkcje.

Patrząc na podobne branże, które już przeżyły podobną rewolucję, to kończyło się to różnie. Spektakularne porażki po pojawieniu się globalnych gigantów zanotowały np. Nasza Klasa lub Gadu-Gadu, które były w Polsce zdecydowanymi liderami w swojej kategorii, a ostatecznie ich miejsce zajął m.in. Facebook.

Nie brak również bardziej pozytywnych historii, a za taką można uznać chociażby Allegro, które choć szybko od powstania przeszło w ręce zagranicznych właścicieli, to wciąż pozostaje jedną z takich firm, które narodziły się w Polsce i przez lata wygrywały konkurencję z innymi dużymi rywalami. Kres obecnych polskich marek telewizyjnych zatem niekoniecznie musi być przesądzony.

Konsolidacja nieunikniona?

Obecna sytuacja, gdy mamy wiele niezależnych od siebie serwisów VoD nie jest jednak zbyt komfortowa dla użytkowników. Włączając tradycyjną telewizję ma się zwykle dostęp do zróżnicowanych treści. W przypadku VoD chcą mieć duży wybór, należałoby osobno wykupić dostęp do wielu platform, co robi się uciążliwe. W miarę rozwoju rynku naturalna wydaje się pewnego rodzaju konsolidacja, czy to poprzez połączenia różnych podmiotów, czy poprzez znikanie z rynku tych najsłabszych.

Tendencje do współpracy widać już dziś. Przykładowo Cyfrowy Polsat, którego serwis Ipla pod pewnymi względami został nieco za konkurencją, zamierza stworzyć nową platformę streamingową wraz z grupą Discovery (TVN), gdzie zaoferują dostęp do lokalnych, polskich produkcji. Ich pozycja na tym rynku w znacznej mierze zależy jednak od decyzji urzędników. „Rozpoczęcie działalności operacyjnej przez nową platformę jest uwarunkowane uzyskaniem odpowiedniej zgody antymonopolowej. W sierpniu 2020 roku Komisja Europejska poinformowała, że na wniosek UOKiK przekazała mu do rozpatrzenia proponowaną koncentrację” – czytamy w ostatnim raporcie Cyfrowego Polsatu.

Czy zatem utrzymanie dużego udziału rynkowego przez niepowiązane z żadną dużą grupą CDA jest możliwe? W dłuższym terminie wydaje się to dość trudne, jednak również i tutaj nie można wykluczyć jakiegoś sojuszu z inną marką. Pozostałe polskie spółki giełdowe również nie składają broni, z WP i Polsatem na czele. A swojego miejsca wśród nich szukać też będzie TVP, dla której istotnym wsparciem mogą okazać się ogromne dotacje z budżetu państwa.