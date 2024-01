Giełda wyceniona rekordowo. Rekomendacja w górę

Styczniowa rekomendacja Wood&Co. dla GPW sugeruje cenę docelową Giełdy Papierów Wartościowych na rekordowym poziomie. Daje to potencjał do sporego wzrostu względem bieżącego kursu. Za podniesieniem wyceny stoi m.in. prognozowany rozwój polskiego rynku akcji.

W datowanym na 8 stycznia raporcie Miguel Dias analityk Wood&Co. podniósł rekomendację dla GPW z „trzymaj” do „kupuj”. Cenę docelową ustalił na 55,40 zł za akcję wobec 41,50 zł w dniu wydania. W środę 17 stycznia kurs na zamknięciu wynosił 43,34 zł, co daje potencjał do wzrostu na poziomie 27,8 proc. Cena z rekomendacji jest wyższa niż dotychczasowy szczyt kursu z maja 2011 r., kiedy wyniósł 54,20 zł za akcję.

"Uważamy, że wysiłki zarządu w zakresie dywersyfikacji źródeł przychodów i rozbudowy łańcucha wartości powinny przynieść efekty w kolejnych latach, co sprawia, że stajemy się bardziej optymistyczni co do perspektyw GPW" – napisano w rekomendacji.

Analityk sądzi, że wskaźnik CAGR zysku netto w latach 2023-27 wyniesie około 7%, za czym stać mają:

nowa strategia na lata 2023-27; wzrost opłat za handel zarówno na rynku akcji, jak i towarowym; stabilny rozwój polskiego rynku akcji, w związku z niedawnym wyborem proeuropejskiego premiera.

„W rezultacie zdolność GPW do wypłacania dywidendy - co jest kluczowy element historii spółki, zdaniem Wood&Co. - nie tylko pozostaje niezachwiana, ale także podnieśliśmy ją w górę” – napisano.

„Polityka dywidendowa obejmuje wypłatę w przedziale 60-80%, ale w braku przyszłych fuzji i przejęć, GPW może przekroczyć ten próg” – dodano.

W raporcie zwrócono uwagę na prognozowany rekordowy 2023 rok w historii GPW. W każdym kwartale przychody spółki mogą przekroczyć 100 mln zł, bo statystyki obrotów na rynkach prowadzonych przez GPW wskazują, że 4 kwartał był bardzo dobry. Mówił o tym także niedawno prezes GPW Marek Dietl. „GPW pod względem obrotów jest w pierwszej dziesiątce wśród giełd narodowych, natomiast uwzględniając wszystkie platformy obrotu w Europie" znalazła się w okolicach pierwszej 20" – informował prezes.

Historyczne i prognozowane wpływy GPW z podziałem na segmenty oraz dywidendy (research.wood.cz)

„Dyskonto w stosunku do konkurencji może zacząć zanikać. Uważamy, że w miarę poprawy marż, wzrostu udziału przychodów stałych i poprawy relacji z UE, obecne mnożniki, przy których GPW teraz jest notowana (P/E 11,2x na prognozach za rok 2024), mogą przestać być uzasadnione i zaczną zbliżać się do mediany spółek porównawczych – napisano w rekomendacji.

Michał Kubicki