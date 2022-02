Giełda w czasie niepewności [Podcast]

/ Puls Biznesu

Goście “PB do słuchania” mówią o tym, czego się bać, na co liczyć i na co zwracać uwagę, gdy inwestuje się w niepewnym otoczeniu.

Gdy inflacja jest tak wysoka jak teraz, warto się poważnie zastanowić nad swoimi oszczędnościami. Z miesiąca na miesiąc można za nie kupić trochę mniej, więc wypadałoby poszukać jakiegoś sposobu, by obronić je przed utratą wartości. Można je oczywiście zainwestować na giełdzie – no właśnie, ale czy przy wysokiej inflacji, rosnących stopach procentowych i w dodatku z widmem konfliktu za wschodnią granicą majaczącym na horyzoncie jest to rzeczywiście dobry pomysł? W odpowiedzi na to pytanie pomóc mają goście “PB do słuchania”.

Zaczyna Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego w Banku BNP Paribas. W rozmowie analizuje zmiany w aktywności inwestorów indywidualny, mówi o czynnikach ryzyka i wskazuje, które branże na polskiej giełdzie mogą być beneficjentami obecnej sytuacji, a w których spółki mogą zachowywać się gorzej.

Następnie Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa w Domu Inwestycyjnym Xelion, patrzy na otoczenie z międzynarodowej perspektywy: wskazuje, jakie klasy aktywów mogą zachowywać się relatywnie dobrze w scenariuszu wybuchu wojny na Ukrainie, a także jak wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe wpływają na atrakcyjność spółek ze światowych giełd, w tym zwłaszcza technologicznych gwiazd.

Trzeci gość to Konrad Ryczko, analityk i makler w DM BOŚ, który zastanawia się, czy można wieszczyć już hossę, czy to tylko korekta. A jeśli korekta - to jaką strategię w takim momencie powinien przyjąć aktywny inwestor, czego się wystrzegać i z jakim obciążeniem psychicznym sobie radzić.

Dla tych, którzy nie mają nerwów na aktywne inwestowanie, propozycję ma Robert Sochacki, członek zarządu Beta Securities. Wprowadza on na warszawską giełdę ETF-y, czyli fundusze odwzorowujące zachowanie kluczowych indeksów. W rozmowie tłumaczy, czym one są, jakie są ich potencjalne zalety i na jakim etapie ich rozwoju jest polski rynek.

A na koniec - przestroga. Agata Gawin, dyrektor departamentu firm inwestycyjnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, odnosi się do działalności internetowych influencerów finansowych, którzy w mediach społecznościowych zawsze chętnie doradzą ci, co zrobić z leżącymi na koncie pieniędzmi. Zwraca uwagę na pozytywne, edukacyjne aspekty ich działalności, ale jednocześnie ostrzega przed bezkrytycznym słuchaniem samozwańczych inwestycyjnych guru - i radzi, by przed każdą inwestycją zadać sobie pytanie "ile jestem gotów stracić".

1'03" Michał Krajczewski o tym, co może zagrozić stopom zwrotu

12'09" Kamil Cisowski o czarnych scenariuszach

25'10" Konrad Ryczko o strategiach na niepewne czasy

32'52" Robert Sochacki o urokach ETF-ów

43'22" Agata Gawin o zaletach i wadach influencerów

