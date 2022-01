Giełda reaguje na decyzję RPP wzrostami

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Wtorkowy handel na GPW odbywał się pod znakiem informacji z przyspieszonego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

Sesja rozpoczęła się od kontynuacji pozytywnego sentymentu. WIG20 po otwarciu testował poziom 2 300 pkt. - głównie za sprawą rosnących banków. Mimo że w ciągu dnia indeksy oddały część wzrostów, a po decyzji RPP pojawiła się nieco większa zmienność, dobre nastroje na europejskich giełdach i brak w gruncie rzeczy zaskoczenia stopami procentowymi przyczyniły się do wzrostów najważniejszych warszawskich indeksów.

Decyzja RPP o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej o 50 pb była zgodna z oczekiwaniami. Na zakończenie WIG zyskał 0,56 proc., WIG20 0,62 proc. i zatrzymał się na oporowych 2 300 pkt., mWIG40 był 0,19 proc. wyżej, a sWIG80 o 0,86 proc. Dało to wzrost WIG140 o 0,53 proc. Obroty wyniosły 1,14 mld zł i w ponad 902 mln dotyczyły dużych spółek.

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

W centrum uwagi były banki, które dzięki każdej kolejnej podwyżce, liczą przyszłe zyski. Ich kursy od kilku dni dyskontowały spodziewany wzrost wartości pieniądza. Od kilkumiesięcznego dołka z 20 grudnia sektor zdołał odrobić ok. 14 proc. Podwyżka stóp sprawiła, że notowania WIG-Banki oddały część wtorkowych wzrostów, ale indeks pod koniec handlu zaczął znów piąć się w górę. Ostatecznie wzrósł o 1,12 proc.

Najwięcej zyskały Getin Bank (4,31 proc.) i BNP (4,18 proc.) oraz Santander (2,31 proc.) Największy bank, PKO BP zyskał 1,86 proc., a drugi Pekao 0,20 proc. Tylko mBank (-1,32 proc.) i Millenium (-0,06 proc.) nie płynęły ze wzrostową falą. Oba banki należały do najlepiej radzących sobie w 2021 r., o czym więcej w giełdowym podsumowaniu minionego roku.

W gronie największych spółek liderem wzrostów był jednak Lotos (3,75 proc.), dzięki czemu wspiął się najwyżej od końca listopada. Popyt był widoczny także na innej paliwowej spółce. PKN Orlen wzrósł o 1,12 proc. Ropa w ostatnim czasie drożała przed posiedzeniem kartelu OPEC+ (wtorek, godz. 14.00), który ostatnio wybrał nowego sekretarza generalnego. PKN Orlen poinformował ponadto, że średnia marża na sprzedaży benzyny, spadła w 2021 r. o ponad 30 proc., a oleju napędowego o ponad 66 proc. w porównaniu do 2020 r. kiedy ceny ropy notowały historycznie niskie poziomy, a kurs dolara był poniżej 4 zł.

Mimo spadków przez większość wtorkowego handlu, na koniec dnia ponad kreskę zdołały się wybić kursy górniczych: KGHM-u (2,25 proc.) i JSW (0,17 proc.).

Najwięcej straciły energetyczny Tauron (-2,77 proc.) i Cyfrowy Polsat (-2,64 proc.). Poziomu 40 zł, testowanego w godzinach rannych nie może pokonać Allegro, które spadło o 1,57 proc.

Ponad 1 proc. oddały jeszcze CCC (-1,81) i CD Projekt (-1,07 proc.). Kurs CD Projektu po porannej większej zniżce, po południu zaczął odrabiać straty, próbując wrócić ponad poziom 200 zł. Ostatecznie cena zamknięcia wyniosła 198,46 zł. W walce o okrągły poziom mogły pomóc informacje o wyborze „Cyberpunka” - najlepszą fabularną grą roku przez użytkowników platformy dystrybucji gier na PC, Steam.

Dino, Asseco, PZU i PGNiG oddały mniej niż 0,5 proc. PGE było minimalnie nad kreską (0,02 proc.).

"Jeśli chodzi o przyszłe zachowanie WIG20, to zakładam ponowny test poziomu 2 300 pkt. po oczekiwanej przez rynek podwyżce stóp, jednak trudno powiedzieć, czy sektor bankowy będzie na tyle silny, aby ten poziom trwale pokonać. Należy pamiętać, o braku czwartkowej sesji na giełdzie w Warszawie, co może skłonić inwestorów do bardziej asekuracyjnej postawy w drugiej części obecnego tygodnia" – mówił dla PAP Biznes jeszcze przed decyzją RPP Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

Michał Kubicki