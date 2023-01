Giełda nie dała zarobić emerytom

Duże zaangażowanie w akcje nie pozwoliło OFE w ubiegłym roku pomnożyć pieniędzy klientów. Zaliczyły kilkunastoprocentowe straty - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

"Całoroczny wynik otwartych funduszy emerytalnych (OFE) jest słaby, ale trzeba podkreślić, że ostatni kwartał dał trochę oddechu. W końcówce ub.r. pierwszy raz od lat polski indeks zachowywał się lepiej niż indeksy większości giełd" – podkreśla w rozmowie z dziennikiem Adam Kurowski, członek zarządu Uniqa PTE.

Gazeta pisze, że udział akcji krajowych spółek w aktywach funduszy wynosi ok. 80 proc. "To oznacza, że są one bardzo wrażliwe na wahania koniunktury na giełdzie. WIG, szeroki indeks warszawskiej giełdy, stracił w ub.r. 17 proc." - dodaje "DGP".

"W trzydziestoletniej historii Giełdy Papierów Wartościowych większa strata zdarzyła się tylko trzy razy" - podkreśla gazeta. (PAP)

