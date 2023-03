Geting Holding podtrzymuje plan wyjścia z Ukrainy

Przyczyną nałożonej przez Narodowy Bank Ukrainy sankcji na Getin Holding jest przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku, nie jest to jednak nacjonalizacja - poinformował na konferencji prezes, Piotr Kaczmarek. Spółka dalej koncentruje się na wyjściu z ukraińskiego rynku.

"Przyczyna jest bardzo prosta i wynika wprost z ustawy. Dokonanie przymusowej restrukturyzacji na Getin Noble Banku, w którym kontrolny pakiet pośredni i bezpośredni miał p. Czarnecki spowodowało wprost zgodnie z przepisami ukraińskiego prawa bankowego utratę przesłanki nienagannej reputacji biznesowej" - powiedział prezes Getin Holding.

"Getin Holding, w którym p. Czarnecki ma również większościowy pakiet - pośrednio i bezpośrednio - został dotknięty tą samą przypadłością, niejako pośrednio. Ta sytuacja nie ma nic wspólnego z naszym działaniem jako Getin ani w Polsce, ani tym bardziej w Ukrainie" - dodał.

Getin Holding podał w środę, że Narodowy Bank Ukrainy (NBU) zdecydował o czasowym zawieszeniu wykonywania prawa głosu Getin Holding z akcji Idea Bank Ukraina. Getin Holding ma 100 proc. akcji Idea Banku Ukraina. Największym akcjonariuszem Getin Holdingu jest Leszek Czarnecki.

Prezes poinformował, że zastosowana sankcja, nie jest nacjonalizacją banku.

"To nie jest nacjonalizacja banku, nie jest to utrata prawa własności akcji, czy utrata banku. To czasowa niemożność wykonywania prawa głosu, natomiast to nie oznacza utraty możliwości wpływania na bank" - powiedział.

"Organy banku będą cały czas działać, tak jak zarząd czy rada nadzorcza (...) i z punktu widzenia działalności operacyjnej banku nie powinno to stanowić dużej przeszkody w prowadzeniu działalności operacyjnej banku" - dodał.

Dodał, że na Walnym Zgromadzeniu akcjami Getin będzie głosował powiernik.

"W tej chwili procedura wygląda tak, że kandydatury na powiernika do 14 kwietnia zgłasza bank, czyli my. Musimy zgłosić co najmniej dwie kandydatury, a Bank Centralny Ukrainy wybierze jedną osobę, która będzie głosowała naszymi akcjami" - powiedział.

"Nie ukrywamy, że strategicznym celem jest wyjście z Ukrainy, ale te próby, które miały miejsce w ostatnich dwóch latach nie zakończyły się sukcesem, a wojna na pewno nie pomaga w tym procesie. Mamy zgodnie z decyzją Banku Centralnego rok czasu na rozwiązanie problemu i będziemy ściśle z nim współpracować. Jestem przekonany, że znajdziemy rozwiązanie" - dodał.

Getin Holding miał w 2022 roku 218,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 131,75 mln zł straty rok wcześniej, a wynik z tytułu odsetek wyniósł 208,18 mln zł wobec 257,98 mln zł rok wcześniej. (PAP Biznes)

