Getin zablokował klientce lokatę. Nie chce zwrócić środków

Getin Bank ogranicza jednej z klientek dostęp do oszczędności. Problemem jest lokata na 170 tys. zł, która miała służyć do obniżenia marży kredytu hipotecznego i stanowiła jego zabezpieczenie. Bank twierdzi, że kapitał może posłużyć jedynie do spłaty zadłużenia. O sprawie pisze „Business Insider”.

Dziennik opisuje sprawę jednej z czytelniczek, która w 2008 roku zaciągnęła kredyt mieszkaniowy w jenach japońskich. Kwota opiewała na 650 tys. zł, a do tej pory klientka spłaciła już 640 tys. podstawowego kapitału. By obniżyć marżę kredytu, bank zaproponował jej w 2008 r. wysokooprocentowaną lokatę. Klientka zdeponowała 170 tys. zł, a marża kredytu spadła o 0,5 proc.

Odsetki z lokaty przez lata trafiały bezpośrednio na konto wyznaczone do spłaty kredytu i pomagały w zmniejszeniu zadłużenia. Teraz jednak klientka potrzebuje gotówki i postanowiła wycofać oszczędności z lokaty. Konsultant powiedział, że można to zrobić, ale trzeba najpierw podnieść marżę kredytu o 0,5 proc. oraz uzyskać zgodę administratora BFG (Getin przeszedł przymusową restrukturyzację i częścią biznesu hipotecznego zarządza BFG). Administrator nie wyraził jednak zgody.

GNB argumentuje, że klientka mogłaby wycofać pieniądze z lokaty pod warunkiem, że cała suma trafi na spłatę hipoteki w jenach. Klientka odbija piłeczkę twierdząc, że umowa o lokatę nie przewiduje takiego rozwiązania. Bank pisze natomiast, że wypłata środków z kaucji, przed spłatą kredytu przez klienta, mogłaby doprowadzić do uszczuplenia majątku GNB, uprzywilejowania sytuacji czytelniczki i pogorszenia sytuacji prawnej wierzycieli, którzy są zakwalifikowani w hierarchii zaspokojenia wierzytelności.

„Business Insider” podsumowuje, że w praktyce przymusowa restrukturyzacja GNB "zamroziła" lokatę czytelniczki. Kością niezgody jest w tym przypadku restrukturyzacja GNB. Czytelniczka dodaje bowiem, że wcześniej miała już dwa podobne depozyty w tym banku, założone również w celu obniżenia marży omawianego kredytu mieszkaniowego w jenach, i po żądaniu ich wypłacenia bank zrobił to bez problemu.

