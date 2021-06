Getin Noble Bank planuje zwolnienia. Z pracą pożegna się kilkaset osób

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Getin Noble Bank planuje intensyfikację rozwoju zdalnych kanałów obsługi oraz koncentrację na strategicznie istotnych liniach biznesowych - podał Getin Noble w komunikacie. Bank zamierza dostosować strukturę zatrudnienia do potrzeb kadrowych. W ramach procesu restrukturyzacyjnego do stycznia 2022 r. zwolnienia obejmą nie więcej niż 650 osób we wszystkich pionach organizacyjnych.

Jak podał Getin, zwalnianym pracownikom zostanie zaoferowane wsparcie wewnętrzne w postaci tzw. outplacementu. Na koniec maja 2021 r. bank zatrudniał 3 570 osób.

"W celu przyspieszenia realizowanych procesów naprawczych oraz wzmocnienia efektywności biznesowej Zarząd Getin Noble Banku podjął decyzję o intensyfikacji rozwoju zdalnych kanałów obsługi oraz koncentracji na strategicznie istotnych liniach biznesowych. Decyzja ta jest efektem przeprowadzonej rewizji modelu działania banku w kluczowych segmentach rynku. Koniecznym zmianom organizacyjnym będzie towarzyszyła optymalizacja struktury zatrudnienia" - napisano w komunikacie.

Bank będzie koncentrował się na segmencie klientów detalicznych, a głównymi obszarami rozwoju działalności kredytowej pozostaną consumer finance oraz leasing.

Strategia biznesowa dla bankowości firmowej ma być zorientowana na efektywne kapitałowo i kosztowo segmenty rynku, w których bank posiada przewagę konkurencyjną. Bank będzie dalej rozwijał swoją ofertę skierowaną do deweloperów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, JST oraz w segmencie automotive.

"Rozwój nowoczesnej bankowości elektronicznej, konsolidacja i automatyzacja wybranych procesów biznesowych oraz optymalizacja struktury są konieczne dla dalszego wzmocnienia efektywności i intensyfikacji działań zmierzających do poprawy wyników finansowych banku w perspektywie średnio- i długoterminowej. Naszym nadrzędnym celem pozostaje szybki powrót na ścieżkę trwałej rentowności i odbudowa współczynników kapitałowych banku" - powiedział, cytowany w komunikacie, członek zarządu Mateusz Solak. (PAP Biznes)

