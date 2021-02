Atak na klientów Getin Noble Banku. Phishing nadal w modzie

Hakerzy chcieli skazić wodę na Florydzie

Hakerzy włamali się do systemu komputerowego zakładu uzdatniania wody dla ok. 15 tys. mieszkańców miejscowości Oldsmar na Florydzie i próbowali dodać do wody niebezpieczną ilość wodorotlenku sodu – powiadomił w poniedziałek czasu lokalnego szeryf hrabstwa Pinellas.