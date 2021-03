Getin Noble Bank nie widzi ryzyka przymusowej restrukturyzacji

fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Getin Noble Bank liczy na szybszy wzrost podstawowych przychodów. Bank, którego luka kapitałowa wynosi ok. 1,4 mld zł, nie widzi ryzyka, że będzie objęty procesem przymusowej restrukturyzacji - poinformował prezes banku Artur Klimczak.

"Nie widzimy takiego ryzyka" - powiedział podczas telekonferencji Klimczak, pytany o ryzyko resolution.

Według wstępnych danych szacowany łączny współczynnik kapitałowego TCR na dzień 28 lutego 2021 r. wynosił 7,5 proc., czyli był poniżej wymagań regulacyjnych.

Bank podał, że w połowie stycznia złożył wniosek do KNF z aktualizacją planu naprawy grupy i obecnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie.

W 2020 roku strata netto grupy Getin Noble Banku wyniosła 559,4 mln zł i wynik był pod wpływem istotnych jednorazowych obciążeń związanych z sytuacją pandemiczną, jak i portfelem kredytów walutowych.

W 2020 roku dochody podstawowe banku (wynik odsetkowy i prowizyjny) wyniósł 1,1 mld zł, czyli wzrósł o 7 proc.

"Na tym się będziemy koncentrować; bardzo nam zależy, żeby ten wynik był w przyszłości dwucyfrowy" - powiedział Klimczak.

Prezes ocenił, że bank ma nadal potencjał do poprawy kosztów finansowania.

Koszt odsetkowy bazy depozytowej w ostatnim kwartale wyniósł 0,73 proc., czyli był 17 pb poniżej poziomu z III kwartału i 111 pb. niżej niż rok wcześniej.

"Ten proces, jak myślimy, będzie nadal kontynuowany" - powiedział Klimczak.

Na koniec grudnia 2020 roku wskaźnik płynności LCR był powyżej norm regulacyjnych i wynosił 157 proc.

"Bank ma bardzo mocną pozycję płynnościową" - powiedział Klimczak.

Wartość portfela kredytów w CHF Getinu wynosi 9 mld zł, co stanowi ponad 20 proc. całego portfela kredytowego.

Prezes nie skomentował, czy bank uczestniczy w sektorowych pracach mających na celu wypracowanie zasad zawierania ugód z frankowiczami, zgodnymi z propozycją KNF.

Getin podał w piątek, że jego decyzja o udziale w procesie zawierania ugód z klientami kredytów frankowych według propozycji KNF powinna zostać poprzedzona analizą orzecznictwa, które ukształtuje się w konsekwencji uchwały Sądu Najwyższego.

"Nie mamy żadnego stanowiska w tej sprawie, przynajmniej do czasu wyroku Sądu Najwyższego. Ten wyrok, jeśli zapadnie, może mieć mocny wpływ na to, jak ten bank, inne banki i klienci będą do tego podchodzili" - powiedział Klimczak.

Koszt ryzyka kredytowego na koniec grudnia 2020 r. wynosił 1,6 proc. Bank podał, że w IV kwartale odnotował poprawę kosztu ryzyka we wszystkich liniach kredytowych.

Przedstawiciele Getinu podali, że jakość kredytów powracających z tzw. wakacji kredytowych jest zgodna z oczekiwaniami banku. W przypadku kredytów, którym aneksy się zakończyły, wskaźnik opóźnień (tzw. DPD90+) wynosi ok. 1-2 proc.

Bank oczekuje, że jakość kredytów się utrzyma, bądź będzie się poprawiała wraz poprawą sytuacji pandemicznej.

Na koniec lutego łączne saldo kredytów korzystających z narzędzi pomocowych wynosiło 0,3 mld zł.

