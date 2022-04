Audytor odmówił wydania opinii do raportu Getin Banku

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Getin Noble Bank poinformował w komunikacie, że audytor spółki, Grant Thornton Polska, odmówił wydania opinii do raportu rocznego banku. Bank złożył do KNF nowy plan naprawy. Akcje spółki po równoważeniu na początku sesji otworzyły się ponad 20 proc. na minusie.

Getin Noble Bank podał w komunikacie, że "według stanu na 31 marca współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynosi 0,14% w ujęciu jednostkowym i 0,51% w ujęciu skonsolidowanym, natomiast wskaźnik dźwigni wynosi 0,09% w ujęciu jednostkowym i 0,34% w ujęciu skonsolidowanym". Współczynniki adekwatności kapitałowej Getin Noble Banku kształtują się poniżej wymogów regulacyjnych. Spółka poinformowała w komunikacie o wystąpieniu "przesłanki zagrożenia upadłością Banku",

"Kapitał na 31 marca uwzględnia m.in. negatywną wycenę portfela obligacji skarbowych, których wycena spadła w stosunku do września ub.r. o 0,4 mld zł. Negatywny efekt będzie się amortyzował wraz ze zbliżaniem się do terminu wykupu" - pisze bank w prezentacji wynikowej.

Na współczynniki negatywnie wpływają również rezerwy zawiązane na ryzyko prawne kredytów frankowych. "Łączna wartość utworzonych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych 1 295 mln zł (16% wartości całego portfela kredytów w CHF" - podaje Getin Noble Bank.

"Utworzenie tak znaczących rezerw na koniec minionego roku to efekt odzwierciedlenia ostatnich negatywnych trendów w zakresie orzecznictwa sądowego dotyczącego kredytów indeksowanych do walut obcych" - powiedział prezes Artur Klimczak cytowany przez PAP.

Przedstawiciele banku podali, że luka kapitałowa w zależności od tego, czy dotyczy to wskaźnika podstawowego czy całkowitego wymogu zawiera się w przedziale 1,4-2,2 mld zł, ale aby osiągnąć współczynnik wypłacalności zgodny z wszystkim wymogami luka ta wynosi 4,5 mld zł.

Biegły rewident - firma Grant Thornton Polska - odmówił wydania opinii do rocznego sprawozdania finansowego banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy banku za rok obrotowy 2021.

"W uzasadnieniu odmowy biegły rewident wskazał, iż pomimo uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania odnośnie ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności, na które składają się w szczególności obszary i czynniki ryzyka wpływające na przyszłą sytuację finansową banku związane z:

niespełnianiem minimalnych wymogów kapitałowych,

ryzykiem prawnym związanym z kredytami indeksowanymi do CHF oraz

niepewnością co do możliwości pełnego wykorzystania w przyszłości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

nie jest możliwe sformułowanie opinii na temat badanych sprawozdań ze względu na potencjalne wzajemne oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na to sprawozdania finansowe" - podał Getin Noble Bank w komunikacie.

"Zarząd banku wskazuje, iż będąc świadomym istniejących niepewności związanych z obszarami wskazanymi przez biegłego rewidenta, sporządził sprawozdania finansowe w najlepszej wierze, zakładając kontynuowanie działalności na podstawie planów i założeń związanych z już prowadzonymi oraz planowanymi na przyszłość procesami i działaniami restrukturyzacyjnymi. Założenie kontynuacji działalności dokonane zostało również w oparciu o analizy wszelkich aspektów działania banku oraz jego bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej" - dodaje spółka w ESPI.

Bank poinformował również, że złożył w kwietniu do KNF nowy plan naprawy zawierający pakiet działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku do 2027 roku. Pod koniec grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Getin Noble Bank do przedstawienia w ciągu 4 miesięcy nowego planu naprawy banku i zdecydowała o ustanowieniu w Getinie kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bank utworzył dodatkową rezerwę na ryzyko prawne kredytów CHF

Bank podał, że zdecydował o dotworzeniu rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF w wys. 882,4 mln zł, co obniżyło wyniki za ostatni kwartał 2021 roku. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w ostatnim kwartale 2021 roku strata netto Getinu wyniosła 995,6 mln zł. W całym ubiegłym roku strata netto grupy wyniosła 1,07 mld zł, podczas gdy rok wcześniej strata była na poziomie 559,4 mln zł. W pierwszym kwartale grupa miała 18,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Getin Noble Bank szacuje, że pozytywny wpływ obserwowanych od zeszłego roku podwyżek stopy referencyjnej wyniesie od 620 mln zł do 740 mln zł w perspektywie 12 miesięcy. "Wzrost stóp procentowych otwiera nam przestrzeń do tego, by zyski banku były znaczące (...) Jeśli się zmieni sytuacja na rynku, to będziemy się rozglądali za możliwościami dokapitalizowania z zewnątrz" - powiedział prezes Klimczak.

Notowania Getin Noble Banku nie otworzyły się wraz z początkiem piątkowego handlu na GPW. Następnie spadały o ponad 25 proc.

